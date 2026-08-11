Тайна возрастом 4500 лет: новое открытие проливает свет на строительство египетской пирамиды

Красная пирамида в Дахшуре, Египет. Фото: Olaf Tausch/CC BY 3.0

Реклама

Археологи предложили новое объяснение назначения загадочных сооружений возле Красной пирамиды в Дахшуре, Египет. Исследователи предполагают, что они могли быть частью древней гидравлической системы, которая использовалась при строительстве пирамиды более 4500 лет назад.

Об этом сообщило издание WP Tech.

Реклама

Красная пирамида была построена во время правления фараона Снофру примерно в 2590–2575 годах до н. э. Её высота составляет около 105 метров, а само сооружение считается одним из древнейших примеров пирамид с гладкими гранями.

Реклама

Внимание ученых привлекли два вытянутых сооружения к юго-западу от пирамиды. Более века археологи предполагали, что они могли быть дорогами или пандусами для перевозки тяжелых строительных материалов. Однако исследователи из парижского института Paleotechnic предложили другую версию.

С помощью спутниковых снимков, анализа рельефа и картографирования водосборного бассейна они пришли к выводу, что сооружения могли быть связаны с Вади Дахшур — водотоком, который сейчас исчез.

Согласно новой гипотезе, обе конструкции могли быть частями системы плотины. Восточное сооружение, вероятно, помогало удерживать воду, а западное могло замедлять течение, задерживать осадок и регулировать поступление воды в дренажный канал.

Такая система могла не только защищать территорию от внезапных наводнений, но и обеспечивать водные пути для транспортировки грузов, в частности известняковых блоков, древесины, продовольствия и других необходимых ресурсов, ближе к строительной площадке.

Реклама

Новое исследование также подтверждает гипотезу о связи египетских пирамид с древними рукавами Нила. Ученые изучают, могли ли водные пути использоваться при строительстве более 30 пирамид между Гизой и Лиштом. Авторы работы не исключают, что под песками долины Нила до сих пор могут оставаться невыявленные гидравлические сооружения, связанные со строительством древних памятников.

Напомним, ранее мы сообщали, что на протяжении многих десятилетий археологи находили в древних скелетах идеально сохранившиеся мозги, и теперь новое исследование наконец-то объяснило химические процессы, которые останавливают распад этих мягких тканей.

Новости партнеров