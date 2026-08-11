Медики советовали обезболивающие: 14-летний парень умер от опухоли мозга из-за ошибки врачей

14-летний Макс Голл / © LADbible

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В Великобритании трагически умер 14-летний Макс Голл, у которого диагностировали агрессивную опухоль головного мозга (глиому высокой степени злокачественности). Родители подростка убеждены, что жизнь их сына можно было бы спасти или продлить, если бы медики вовремя обратили внимание на опасные симптомы, а не отправляли ребенка домой с обычными обезболивающими.

Об этом пишет издание LADbible.

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В течение более года Макс страдал от сильной и систематической головной боли. Однако в больнице Kettering General Hospital медицинский персонал заверил семью, что это только подростковые мигрени. Медики даже не осмотрели глазное дно парня и поставили диагноз на основе обычного разговора, выписав парацетамол и ибупрофен.

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Судороги после дня рождения и ужасный диагноз

Истинную причину недуга выяснили слишком поздно. Лишь через несколько дней после своего 14-летия у здорового и спортивного парня, активно игравшего в футбол, произошло тяжелое судорожное нападение. Только после этого подростку наконец-то сделали томографию головы и обнаружили неизлечимую IV стадию опухоли мозга.

Макс сражался с болезнью около 10 месяцев, однако 8 августа его сердце остановилось.

«Нет слов, чтобы описать нашу боль. Макса любили так сильно, так пылко и так безгранично. Его имя всегда будет звучать, а его историю мы будем рассказывать дальше», — говорится в трогательном заявлении изуродованной горем семьи.

Учителя и одноклассники из школы Weldon Village Academy вспоминают Макса как очень светлого парня с улыбкой, которая «способна была осветить любую комнату».

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Мать погибшего школьника, Джеки, теперь активно призывает увеличить государственное финансирование исследований опухолей головного мозга, отмечая, что эта отрасль медицины годами остается без должного внимания, из-за чего погибают дети.

Напомним, врачи удалили пациентке опухоль на позвоночнике через глаз.

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