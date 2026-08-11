Вылавливать и депортировать: в Польше депутат сделал скандальное заявление об украинцах

Флаг Польши. / © Associated Press

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Депутат оппозиционной партии Польши «Право и справедливость» Анджей Шливка выступил за депортацию из Польши безработных украинцев. Мол, часть из них можно было бы отправить в Украину на войну.

Об этом он сказал в эфире Polsat News.

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По словам Шливка, если речь идет хотя бы о 5% украинцев, у которых нет работы с них, можно было бы «зорганизовать и которые могут бороться за свою страну». Во время эфира ведущий спросил депутата, кто именно должен выявлять таких людей и как их собираются «вылавливать».

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«Именно для этого существуют польские службы. Нам бы хотелось, чтобы мы знали, кто находится в Польше нелегально или кто находится в Польше, но не работает. Таких людей следует идентифицировать, и даже для нашей безопасности эти знания необходимы», — добавил Шливка.

Заметим, что ранее депутат заявлял, что вопрос возможной депортации граждан Украины в Польше нужно рассматривать «с двух сторон». Во-первых, случаи появления «групп иностранцев, нелегально не работающих». Во-вторых, политику президента Владимира Зеленского, пытающегося найти «новый поворот» в польско-украинских отношениях.

При этом польский депутат отметил необходимость поддерживать Украину, которая противостоит российской агрессии. По его словам, такая позиция Варшавы «не антиукраинская, не проукраинская — она пропольская».

Продолжая тему возможной депортации, ведущий спросил Шливка, почему подобные меры не будут касаться безработных граждан Грузии, Беларуси, России или Германии. В ответ депутат заявил, мол, предложение, прежде всего, связано с ситуацией в Украине. По его словам, украинская сторона якобы сталкивается с серьезной нехваткой кадров, а также проблемой дезертирства.

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«Я считаю, что нам нужно установить срок для возвращения этих людей в Украину, и если они этого не сделают, польские службы должны действовать, принять правовые меры и депортировать этих людей. Для меня это очевидно», — подытожил он.

Депортации украинских мужчин — что известно

Напомним, Польская оппозиционная партия «Право и справедливость» (PiS) подготовила резонансную законодательную инициативу, которая предусматривает принудительное выдворение из страны украинских мужчин призывного возраста, если у них нет официальной работы. Положение новой социальной программы партия заявила во время состоявшегося под лозунгом «К новому правительству» программного съезда в Варшаве.

В то же время , в МВД Польши резко отреагировали на такие заявления. В ведомстве назвали соответствующие предположения «чистым абсурдом и популизмом». Представительница Каролина Галецкая говорит, что около 95% украинских мужчин в Польше работают легально.

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