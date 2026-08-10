Нападения на украинцев в Польше: Навроцкий и ПиС молчат, пытаясь спасти рейтинги, пока уровень ксенофобии растет

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В воскресенье, 9 августа, в 22 польских городах прошли акции под лозунгом «Не будь равнодушным». Люди вышли на улицы против насилия в отношении украинцев. Организаторы демонстраций отмечали, что украинцы являются ценной частью польского общества и нападения на них неприемлемы. Они также раздавали наклейки с надписью «Не будь безразличным», призывая наклеивать их на дверях магазинов, ресторанов как знак, что там украинцы могут рассчитывать на помощь и чувствовать себя в безопасности.

В прошлую пятницу, 7 августа, у канцелярии премьера в Варшаве тоже прошла демонстрация под лозунгом «Моя Польша не бьет, не оскорбляет и не подстрекает». Участники требовали от польских властей принять решительные меры и противодействовать насилию, нападениям и травле украинцев, передав в офис Туска и МВД соответствующую петицию, которую подписали 11 тыс. человек.

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Протесты стали реакцией на существенное увеличение количества нападений на украинцев в Польше, причем именно актов физического насилия, избиений, в том числе женщин и детей. Последний случай произошел в Легнице, когда полька ударила двух украинских девушек-подростков и пытавшегося их защитить парня кулаком в шею и лицо. Другой громкий случай, облетевший соцсети и СМИ, был в городе Бельско-Бяла — взрослый мужчина набросился на украинских детей с фразой «спер**ляй в Украину». Также ТСН.ua уже писал, как в мае в Варшаве пятеро поляков, среди которых было три несовершеннолетних, жестоко избили подростков из Украины.

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Почему молчит президент Кароль Навроцкий и партия «Право и справедливость», а польский политикум не делает ничего, чтобы остановить нападения на украинцев? Понимают ли в Варшаве, что с приближением парламентских выборов в их стране последствия могут быть еще хуже? Читайте в материале ТСН.ua.

Первый год Навроцкого: ни слова о нападениях на украинцев

В середине июля Rzeczpospolita, ссылаясь на данные главного управления полиции, обнародовала шокирующие цифры: за первую половину 2026 года проживающие в Польше украинцы подали 180 заявлений о преступлениях на почве национальной ненависти и этнического происхождения, что на 30% больше, чем в 2025 году. Если динамика сохранится, количество таких заявлений может составить 360 до конца года. Следует отдельно подчеркнуть, что речь идет только о зарегистрированных случаях. Так что можно только догадываться, сколько их действительно происходит каждый день по всей Польше.

Дональд Туск несколько раз призвал Кароля Навроцкого отреагировать на волну насилия против украинцев в Польше, потому что молчание вредит репутации государства. Премьер напомнил, как президент говорил о «благородных мужских поединках» в контексте драк футбольных фанатов (Навроцкий сделал это заявление, будучи кандидатом в президенты Польши, подчеркнув, что и в его жизни это было — Ред.). Туск также обратил внимание, что один из трех участников недавнего жестокого избиения украинской пары во Вроцлаве из-за замечаний в магазине и украинский акцент называл себя в соцсетях «защитником польской границы».

«Зло всегда визуально привлекательнее. Репутацию можно разрушить гораздо быстрее, чем построить. Я ожидаю, что президент очень четко проведет границу и скажет: „Стоп“. Нет никакого алиби или оправдания для таких актов насилия. Пора с этим покончить, потому что это насилие распространяется», — заявил Туск.

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Однако за все это время президент Кароль Навроцкий не сказал ни слова о росте ксенофобии и нетерпимости по национальному признаку украинцев в Польше, включая вопиющие факты избиения, в том числе женщин и детей. Даже на прошлой неделе, устроив пышный политический митинг к годовщине своего пребывания в внутреннем дворе президентского дворца в Варшаве, Навроцкий сделал вид, что ничего не происходит. Он призвал правительство снизить цены на электроэнергию, обещало изменить модель президентства, чтобы Сейм принимал его законопроекты, и много говорил о парламентских выборах осенью 2027 года. Впрочем, об Украине Навроцкий все же вспомнил.

«Интерес Польши — чтобы Украина и украинские военные лучше справлялись с постсоветской РФ и держали ее подальше от Польши. Пусть убивают напавших на них советов. В этом они всегда могут рассчитывать на нашу помощь, потому что там, где бьют московитов — Польша помогает, даже если непосредственно не участвует в войне», — заявил Навроцкий, добавив, что также в их стратегических интересах — чтобы бандеровские флаги не развевались ни в Варшаве, ни в Польше.

Отсутствие ответственности: должен ли отреагировать Брюссель

На своем политическом митинге, где выступал рэпер Лешек Казмерчак (принявший в 17 лет ислам), Навроцкий также скопировал риторику Дональда Трампа, сказав: «Польша прежде всего, поляки прежде всего». Политики партии «Право и справедливость» тоже не изъявляют желания взять на себя ответственность за разжигание антиукраинской истерии в Польше. Более того, во время программного съезда вице-президент ПиС, евродепутат Тобиаш Бохенский заявил, что в случае победы на выборах одним из первых их решений станет депортация украинских мужчин призывного возраста, работающих в Польше нелегально. Начать же предлагают со строительства центров депортаций.

В польском МВД такие заявления назвали сплошным абсурдом и популизмом. Данные Службы социального страхования указывают на то, что 95% украинских мужчин в Польше работают легально и платят налоги. Однако заявления представителей ПиС ясны. Результаты последних соцопросов свидетельствуют о падении рейтинга «Права и справедливость» на 5,6% — до 17,2%. Первое место удерживает провластная «Гражданская коалиция» с 30,3%. Правда, и представители проправительственной партии только недавно начали публично осуждать нападения на украинцев, предпочитая критиковать украинские власти.

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Не только слова и действия польских политиков, которые в очередной раз подогревают антиукраинскую истерию, чтобы заработать электоральные баллы, выливаются в избиение украинцев на улицах польских городов. К сожалению, и бездействие тоже. Лишь недавно спикер правительства Польши Адам Шлапка связал рост числа нападений на украинцев с риторикой польской десницы, создавшей атмосферу безнаказанности. ТСН.ua неоднократно писал, как Туск называл ошибкой указ Зеленского о присвоении Отдельному центру специальных операций «Север» Сил специальных операций (ССО) ВСУ почетного наименования «имени Героев УПА», которую необходимо исправить.

Напомним, что в ответ Навроцкий лишил Зеленского высшей польской награды — ордена Белого Орла, который украинский президент отправил в Варшаву «Новой почтой». От таких же отличий отказались и три украинских президента — Кучма, Ющенко и Порошенко. И казалось бы, на этом можно было бы поставить точку и прекратить самый большой за последнее время кризис в отношениях между Киевом и Варшавой. Однако глава канцелярии польского президента Збигнев Богуцкий призывает Туска все же подписать решение о лишении Зеленского ордена (для этого недостаточно решения Навроцкого, нужна еще и подпись Туска — Ред.).

Соцопросы также свидетельствуют: 51% поляков считают, что противостояние между правительством и президентом оказывает негативное влияние на безопасность страны. В то же время, по данным опроса Центра исследования общественного мнения (CBOS), опубликованных в феврале этого года, 43% поляков заявили о неприязни к украинцам как к нации. На днях в польском Гданьске подвыпивший мужчина напал на украинца и двух поляков, назвав их «бандеровцами». В результате одному из поляков этот агрессивный мужчина сломал руку.

ТСН.ua писал, что Украина уже стала элементом парламентской предвыборной кампании в Польше. Так что градус антиукраинской истерии, которую польские правительственные политики уже понемногу пытаются обуздать, будет расти со стороны ПиС и двух пророссийских «Конфедераций». Однако, если количество нападений на украинцев в Польше и дальше будет расти, свое слово должен сказать Брюссель. Польша — член Евросоюза, поэтому по законодательству ЕС должен предотвращать проявления ксенофобии и публичного подстрекательства к насилию или ненависти из-за национального и этнического происхождения.

Дата публикации 20:06, 09.06.26 Количество просмотров 191 Украина и Польша на грани раскола? Как Россия использует исторические споры об УПА

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