Кровавая расправа из-за украинского акцента: все о жестоком избиении пары в Польше

Избиение украинцев во Вроцлаве

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В польском Вроцлаве трое неизвестных жестоко избили украинскую пару из-за замечания в магазине и украинского акцента. Пострадавшие получили серьезные травмы, а инцидент уже вызвал резкую реакцию Генконсульства Украины и мэра Вроцлава Яцека Сутрика. За дело взялась польская полиция.

ТСН.ua собрал все, что известно о нападении на украинцев в Польше.

Пользовательница Threads Карина Кицай рассказала о жестоком нападении на ее дочь Настю и ее жениха Максима в одном из магазинов Польши. По словам женщины, оба получили травмы, а девушке медики накладывали швы. Также у пострадавших подозревают сотрясение мозга.

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«Как мать я не могу передать словами ту боль, страх и отчаяние, которые сейчас переживаю. Я умоляю всех неравнодушных помочь распространить это сообщение», — призвала женщина.

Кицай утверждает, что нападавшими были поляки, а причиной конфликта стал украинский акцент.

«Причина — украинский акцент, который они услышали в магазине. И этот третий был вместе с ними», — заявила украинка.

Детали нападения на украинцев в Польше

ТСН.ua пообщался с Кицай. Женщина рассказала, что ее дочь Настя получила рваную рану шеи, которую пришлось зашивать. Также медики накладывали швы на ухо. Жених девушки Максим получил травмы, требующие дополнительного медицинского обследования.

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По словам матери пострадавшей, конфликт начался в магазине, куда Настя зашла купить кофе. Мужчины, впоследствии напавшие на нее и Максима, взяли пиво, открыли его и начали распивать. После этого они якобы захотели оплатить товар без очереди.

«Максим в это время находился в автомобиле. Настя сделала замечание, сказала на польском: «Прошу прощения, но здесь есть очередь». Сразу после этого один из этих мужчин спросил: «Ты украинка?». Она ответила, что не имее значения, кем она является, а очередь существует для всех. Один из мужчин оскорбительно назвал ее «украинской шлюхой», началась словесная перепалка», — рассказала Кицай.

После этого Настя вышла из магазина и подошла к автомобилю, где находился Максим. По словам ее матери, к ним подошли те же мужчины, после чего началась драка. Эту часть инцидента, как утверждает Кицай, никто не снял.

Женщина рассказала, что нападавшие внезапно набросились на Настю и Максима и начали их избивать. Девушка громко кричала. На время мужчины отошли, однако вскоре снова напали.

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«В руках у одного из них, по словам дочери, был нож или кастет. Били так, что мой ребенок даже не разобрал, что это был за предмет», — сказала мать пострадавшей.

Дата публикации 09:52, 27.07.26 Количество просмотров 279 В Польше избили украинскую пару из-за акцента

Кицай отметила, что живет в Польше более 10 лет, а дети — более семи. По ее словам, за все это время семья впервые столкнулась с подобной ситуацией.

«Мы общаемся на польском, но украинский акцент можно заметить», — добавила женщина.

Что известно о нападавших?

Кицай заявила, что с помощью соцсетей и небезразличных поляков провела собственное расследование и якобы установила данные нападавших.

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«Есть признаки того, что один из нападавших — это мужчина, который недавно освободился из тюрьмы, отбывал наказание за то, что избил и сбросил какого-то человека с балкона», — сказала Карина.

Реакция украинского консульства

На нападение отреагировали в Генеральном консульстве Украины во Вроцлаве. Там призвали польских правоохранителей оперативно расследовать инцидент и заявили об увеличении количества случаев агрессии в отношении украинцев в Польше.

«Генеральное консульство Украины во Вроцлаве призывает к оперативной реакции польских правоохранителей на очередной инцидент, в результате которого, по информации СМИ и социальных сетей, пострадали граждане Украины. Вынуждены констатировать, что в последнее время в Польше участились случаи насилия и агрессии, жертвами которых становятся граждане Украины. Каждый такой случай нуждается в тщательном расследовании и надлежащей правовой оценке», — сообщило консульство в соцсети.

Что заявила полиция о нападении во Вроцлаве?

Подкомиссар Александра Фреус из Городского управления полиции во Вроцлаве сообщила изданию polsatnews.pl, что правоохранители устанавливают лиц, причастных к избиению двух украинцев во Вроцлаве, и принимают меры для их задержания. По словам Фреус, пострадали мужчина и женщина, которые официально дали показания в понедельник.

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По предварительным данным полиции, нападение могло быть совершено на национальной почве.

«Все указывает на то, что это нападение на национальной почве», — сказала подкомиссар.

Она уточнила, что инцидент произошел 26 июля в районе Закшув на улице Окулицкого.

Реакция мэра Вроцлава на избиение украинцев

С заявлением также выступил мэр Вроцлава Яцек Сутрик.

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«Я с огромной обеспокоенностью и возмущением воспринял информацию о жестоких нападениях во Вроцлаве, которые, согласно доступной информации, были мотивированы предубеждениями относительно национальности. Хочу четко сказать: в нашем городе нет и не будет согласия на насилие, мотивированное ненавистью, ксенофобией или национальными предубеждениями. Каждый человек, независимо от того, на каком языке он говорит, откуда происходит и во что верит, имеет право чувствовать себя во Вроцлаве в безопасности», — заявил Сутрик.

Он подчеркнул, что нападение на человека из-за его происхождения является атакой на все сообщество, которое жители города создают вместе. По словам городского головы, речь уже не об единичном инциденте, а о тревожном сигнале, на который Вроцлав должен отреагировать решительно.

«Пострадавшим и близким выражаю сочувствие и поддержку. Надеюсь, что нападавших быстро задержат, и они будут отвечать за свои поступки», — добавил он.

Сутрик также призвал жителей Вроцлава не оставаться равнодушными к случаям насилия, языка ненависти и дискриминации. Он призвал реагировать на такие ситуации с учетом собственной безопасности, сообщать о них соответствующим службам, а по возможности — документировать инциденты и передавать материалы полиции. По мнению мэра, каждая такая реакция может помочь предотвратить новые проявления насилия.

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«Эти слова я также адресую всем политикам и публичным лицам, сознательно или безответственно формирующим риторику, основанную на страхе, предубеждениях и расколе. Слова имеют значение. Публичная риторика, указывающая на людей как на «чужих» или «худших», может привести к реальному насилию. Ответственность за безопасность и сплоченность общества также начинается с ответственности за язык публичных дебатов», — подчеркнул Сутрик.

К слову, в Польше усиливают борьбу с преступлениями на почве ненависти против украинцев, для чего полиция с этого года ввела новый критерий оценки эффективности раскрытия таких дел. С мая правоохранители отдельно учитывают правонарушения против украинцев, а с февраля 2026 Министерство юстиции определило 50 специализированных подразделений прокуратуры для их расследования.

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