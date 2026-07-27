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В Польше жестоко избили украинскую пару: причина шокирует (видео)
В Польше двое граждан Украины получили тяжелые травмы в результате жестокого нападения на почве ксенофобии.
В Польше в одном из магазинов произошла жестокая драка, во время которой нападавшие избили украинскую пару из-за акцента. У пострадавших травмы, подозрение на сотрясение мозга и они нуждаются в медицинской помощи.
Об этом в Threads сообщила пользовательница Карина Кицай.
Украинка призвала максимально распространить информацию о нападении на ее дочь Настю и ее парня Максима.
«Прошу о максимальной огласке! Сегодня мою дочь Настю и ее парня Максима жестоко избили в одном из магазинов в Польше», — говорится в сообщении женщины.
Кицай отметила, что ее дочь получила тяжелые травмы. Врачи накладывают ей швы на шее. У Насти и ее парня также подозревают сотрясение мозга.
«Как мать, я не могу передать словами ту боль, страх и отчаяние, которые сейчас переживаю. Я умоляю всех неравнодушных помочь распространить это сообщение. Особенно обращаюсь к полякам — пожалуйста, помогите сделать так, чтобы об этом нападении узнало как можно больше людей», — призвала женщина.
По словам Кицай, нападающими были поляки. Она утверждает, что причиной агрессии стал украинский акцент.
«Все — поляки. Причина — украинский акцент, который они услышали в магазине. И этот третий был вместе с ними», — заявила украинка.
Напомним, в Польше неизвестный дважды обстрелял окно квартиры украинских беженцев из-за того, что они разговаривали на родном языке. Неделей ранее нападающий уже выкрикивал им ксенофобские обиды. Полиция приехала на вызов только через два часа — после того, как инцидент получил огласку в Сети.