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- Украина
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АЗС обновили цены на горючее: сколько стоят бензин и дизель 27 июля
По состоянию на 27 июля средняя цена бензина А-95 превышает 81 грн. за литр, а дизеля — 88 грн.
В Украине АЗС пересмотрели стоимость горючего . Так, самые высокие цены фиксируются на АЗС ОККО, WOG и Socar, а доступнее топливо предлагают «Укрнафта» и «БРСМ-Нефть».
Об этом информирует «Главком».
Сколько стоит топливо 27 июля
UPG
А95 - 79,90 грн/л
А95+ - 81,90 грн/л
ГП - 86,50 грн/л
ДТ+ - 88,50 грн/л
А100 - 88,90 грн/л
А92 - нет
Газ - 41,50 грн/л
OKKO
А95 - 82,90 грн/л
А95+ - 85,90 грн/л
ГП - 89,90 грн/л
ДП+ - 92,90 грн/л
А100 - 92,90 грн/л
А92 - нет
Газ - 41,90 грн/л
WOG
А95 - 83,50 грн/л
А95+ - 85,90 грн/л
ГП - 89,50 грн/л
ДП+ - 92,50 грн/л
А100 - 92,90 грн/л
А92 - нет
Газ - 41,90 грн/л
KLO
А95 - 80,40 грн/л
А95+ - 83,20 грн/л
ГП - 89,70 грн/л
ДП+ - 92,10 грн/л
А100 - 90,20 грн/л
А92 - 78,10 грн/л
Газ - 41,90 грн/л
SOCAR
А95 - 85,40 грн/л
А95+ - 88,40 грн/л
ГП - 90,90 грн/л
ДП+ - 93,90 грн/л
А100 - 95,40 грн/л
А92 - нет
Газ - 41,90 грн/л
UKRNAFTA
А95 - 79,90 грн/л
А95+ - 82,90 грн/л
ГП - 85,90 грн/л
ДП+ - 87,90 грн/л
А100 – нет
А92 - 77,90 грн/л
Газ - 39,40 грн/л
БРСМ-Нефть
А95 - нет
А95+ - 78,90
ГП - 86,90
ДТ+ - 89,90
А100 – нет
А92 - нет
Газ - 39,49 грн/л
Ранее мы писали о том, что цены на горючее в Украине могут приблизиться к 100 грн/литр. Однако, по словам экономиста Алексея Куща, такой сценарий возможен только при совпадении ряда неблагоприятных факторов. Среди главных рисков он называет российские удары по АЗС и бензовозам, затрудняющим работу топливного рынка, а также влияние мировых цен на нефть. В то же время эксперт считает, что если до конца лета психологическая отметка в 100 грн не будет преодолена, избежать такого уровня цен будет значительно легче.