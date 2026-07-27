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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
90
Время на прочтение
2 мин

АЗС обновили цены на горючее: сколько стоят бензин и дизель 27 июля

По состоянию на 27 июля средняя цена бензина А-95 превышает 81 грн. за литр, а дизеля — 88 грн.

Автор публикации
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
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Бензин

Бензин / © ТСН

В Украине АЗС пересмотрели стоимость горючего . Так, самые высокие цены фиксируются на АЗС ОККО, WOG и Socar, а доступнее топливо предлагают «Укрнафта» и «БРСМ-Нефть».

Об этом информирует «Главком».

Сколько стоит топливо 27 июля

UPG

  • А95 - 79,90 грн/л

  • А95+ - 81,90 грн/л

  • ГП - 86,50 грн/л

  • ДТ+ - 88,50 грн/л

  • А100 - 88,90 грн/л

  • А92 - нет

  • Газ - 41,50 грн/л

OKKO

  • А95 - 82,90 грн/л

  • А95+ - 85,90 грн/л

  • ГП - 89,90 грн/л

  • ДП+ - 92,90 грн/л

  • А100 - 92,90 грн/л

  • А92 - нет

  • Газ - 41,90 грн/л

WOG

  • А95 - 83,50 грн/л

  • А95+ - 85,90 грн/л

  • ГП - 89,50 грн/л

  • ДП+ - 92,50 грн/л

  • А100 - 92,90 грн/л

  • А92 - нет

  • Газ - 41,90 грн/л

KLO

  • А95 - 80,40 грн/л

  • А95+ - 83,20 грн/л

  • ГП - 89,70 грн/л

  • ДП+ - 92,10 грн/л

  • А100 - 90,20 грн/л

  • А92 - 78,10 грн/л

  • Газ - 41,90 грн/л

SOCAR

  • А95 - 85,40 грн/л

  • А95+ - 88,40 грн/л

  • ГП - 90,90 грн/л

  • ДП+ - 93,90 грн/л

  • А100 - 95,40 грн/л

  • А92 - нет

  • Газ - 41,90 грн/л

UKRNAFTA

  • А95 - 79,90 грн/л

  • А95+ - 82,90 грн/л

  • ГП - 85,90 грн/л

  • ДП+ - 87,90 грн/л

  • А100 – нет

  • А92 - 77,90 грн/л

  • Газ - 39,40 грн/л

БРСМ-Нефть

  • А95 - нет

  • А95+ - 78,90

  • ГП - 86,90

  • ДТ+ - 89,90

  • А100 – нет

  • А92 - нет

  • Газ - 39,49 грн/л

Ранее мы писали о том, что цены на горючее в Украине могут приблизиться к 100 грн/литр. Однако, по словам экономиста Алексея Куща, такой сценарий возможен только при совпадении ряда неблагоприятных факторов. Среди главных рисков он называет российские удары по АЗС и бензовозам, затрудняющим работу топливного рынка, а также влияние мировых цен на нефть. В то же время эксперт считает, что если до конца лета психологическая отметка в 100 грн не будет преодолена, избежать такого уровня цен будет значительно легче.

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
90
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