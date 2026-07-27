В России обновили правила гражданской обороны / © Сайт Росгвардии

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В России идет системная подготовка силовых структур к потенциальной новой волне призыва и сопутствующих общественных беспорядков. В частности, Росгвардия обновила свои правила гражданской обороны.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.

В России обновили правила гражданской обороны: готовятся к мобилизации и беспорядкам

К документу впервые добавили положения о защите от «угроз во время мобилизации, военного положения и в военное время».

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Как отмечают в ЦПД, подобные шаги свидетельствуют о предварительной подготовке Кремля к подавлению возможных массовых протестов в случае объявления призыва.

Несмотря на попытки российских органов власти скрыть настоящие масштабы проблем на фронте, системная корректировка законодательства и развитие военных полигонов указывают на реальные намерения военно-политического руководства РФ.

Напомним, в Центре противодействия дезинформации ранее сообщали, что российские власти системно расширяют перечень категорий граждан для вербовки на войну, и готовятся к мобилизации более 500 тысяч россиян.

Россию ждут еще худшие времена

Напомним, руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко заявил, что импорт топлива из третьих стран не спасет Россию от топливного кризиса, вызванного украинскими ударами по НПЗ.

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Из-за успешных атак производство бензина в РФ упало ориентировочно на 25%, а в простое находится почти треть перерабатывающих мощностей, что уже повлекло дефицит в десятках регионов. Имеющиеся источники, в частности Беларусь или Казахстан, просто не обладают необходимыми резервными мощностями, чтобы компенсировать пробел такого масштаба.

Морской импорт или поставки из других стран, таких как Индия, также не решит проблему из-за высоких цен, санкций и логистических сложностей. Объемы нефтепереработки в РФ упали до самого низкого уровня более чем за два десятилетия, при том, что сезонный пик потребления еще впереди — в августе и сентябре.

По словам Коваленко, пока Россия будет продолжать тратить топливо на войну, дефицит среди населения будет только расти, и это будет разрушительное влияние на ее экономику.

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