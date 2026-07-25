Разведка сообщила о планах России на осень: подробности от Зеленского

Война России против Украины / © ТСН

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российское военно-политическое руководство не демонстрирует готовности к завершению войны и готовится к ее продолжению осенью.

Об этом глава государства заявил во время своего вечернего видеообращения в субботу, 25 июля.

По его словам, украинская разведка располагает подробными докладами о планах Кремля, однако в них нет признаков подготовки к миру.

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«Чего там нет — в российских планах, — так это мира. К сожалению. Пока что его нет», — сказал Зеленский.

По словам президента, Кремль готовится к расширению мобилизационных мер. Он отметил, что за неполные семь месяцев 2026 года в ряды российских вооруженных сил было призвано 221 тысяча человек, однако потери российской армии за этот же период составили почти 225,5 тысяч военнослужащих.

«Путин готовится просто отправлять новых россиян на войну. Он маскирует это другими словами, сигналами, но готовится», — заявил глава государства.

Зеленский подчеркнул, что Украина вместе с партнерами должна усиливать давление на Россию, чтобы в Кремле преобладали мысли о прекращении агрессии, а не о новых волнах мобилизации. Он также отметил, что украинские удары на большие расстояния влияют на отношение российского общества к войне.

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Кроме того, президент сообщил об углублении военного сотрудничества России с Северной Кореей. По его словам, Москва стремится получить ещё около 30 тысяч военнослужащих из КНДР, а также новые пусковые установки для баллистических ракет.

«Россия помогает Северной Корее учиться вести войну, совершенствует их вооружение — дает им опыт реального применения оружия. Все это представляет угрозу не только для Украины», — подчеркнул Зеленский.

Президент добавил, что такое сотрудничество представляет опасность для стран Азии, находящихся в зоне досягаемости северокорейских ракет, и заверил, что Украина вместе с партнерами будет работать над противодействием этим угрозам.

Напомним, недавно пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль ожидает новых предложений от США по урегулированию развязанной Россией войны против Украины, однако в то же время дал понять, что Москва не намерена прекращать боевые действия.

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