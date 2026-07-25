Новые требования Путина: Мария Золкина рассказала о планах Кремля по предстоящим переговорам

Реклама

В интервью известной ультраправой блогерше и поклоннице Трампа Лори Лумер, которая на днях была в Киеве, Владимир Зеленский заявил, что президент США наконец-то понял, кто не хочет останавливать войну. По его словам, перемирие является лучшей альтернативой, чем 10-20 лет бесконечной войны. Украинский президент готов подписать мирное соглашение с Россией в Овальном кабинете или резиденции Трампа в Мар-а-Лаго.

Во вторник, 28 июля, Зеленский встретится с Трампом в Вашингтоне. Источники Reuters утверждают, что украинские и американские чиновники обсуждали режим прекращения огня в воздухе. Это должны передать российской стороне, которая уже неоднократно отвергала подобные предложения. Но многие считают, что Кремль может смягчить свою позицию в условиях действенных дальнобойных ударов Украины.

Зеленский надеется на возобновление переговоров в треугольнике США-Украина-Россия к осени. Последняя встреча в таком формате была еще в феврале до начала очередной войны США и Израиля против Ирана. В течение этого времени Москва повторяла, что готова к политико-дипломатическому урегулированию. В то же время, в Кремле постоянно напоминали о договоренностях Трампа и Путина на Аляске, называя это «духом Анкориджа» (требование Путина о выходе Сил обороны Украины из Донбасса — Ред.), который в Вашингтоне считают «мертвым».

Реклама

О перспективах возобновления переговоров с Россией, требованиях Путина и новой позиции Трампа ТСН.ua расспросил у Марии Золкиной, главы направления «Региональная безопасность и исследование конфликтов» Фонда «Демократические инициативы имени Илька Кучерива», ассоциированной исследовательницы LSE Ideas, главного аналитического центра по вопросам внешней политики при Лондонской школе экономики.

Тайная встреча в Баку

На этой неделе президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в июле в Баку состоялась тайная встреча бывших германских и российских чиновников для поиска путей завершения войны. При этом правительство ФРГ не санкционировало эти переговоры. Кремль от комментариев воздержался. Все это происходит при попытках Киева активизировать переговоры в треугольнике США-Украина-Россия, в том числе с привлечением европейцев.

Мария Золкина убеждает, что во встрече немцев с россиянами в Баку точно не следует искать измены. Позиция Украины в переговорах по весу настолько серьезна, что даже в контактах, происходящих без украинских представителей, не может априори быть ничего, что потом трансформируется в реальные договоренности, которые не будут учитывать интересы Украины.

«Именно поэтому, когда с россиянами контактирует, например, Антониу Кошта (президент Европейского совета — Ред.), о чем в свое время даже не были сообщены ключевые страны-лидеры ЕС, или сейчас немцы, причем тоже не на самом высоком уровне, это нужно воспринимать как очень рабочие, однако необязательно связанные с реальными последствиями». «Региональная безопасность и исследование конфликтов» Фонда «Демократические инициативы имени Илька Кучерива».

Реклама

По ее словам, это вовсе не означает, что в этом нужно обязательно видеть попытку договориться за спиной Украины. Встреча немцев с россиянами следует рассматривать в том же контексте, что и попытки ЕС определиться, кто и как мог бы вести разговор с россиянами, если этим на оперативном уровне не будут заниматься американцы.

Переговоры Рубио и Лаврова

Также на этой неделе в Маниле состоялась встреча госсекретаря США Марко Рубио с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. И пока американское чиновник отмечал, что «усилия Анкориджа не сработали», поэтому придется найти новые предложения и идеи для наступления мира, «дипломат» Путина цинично подчеркивал «недопустимость поставок Украине оружия».

Однако Мария Золкина также не советует придавать этому контакту особый вес. В то же время, для позиций сторон он может означать больше, чем ничего. Эксперт подчеркивает, что до отставки Михаила Федорова с должности министра обороны и перестановок в украинском правительстве стало совершенно очевидным (и очень важно, что это было не впечатление, которое Украина хотела создать, а реальная ситуация на фронте) замедление продвижения россиян, перерезание российской логистики и успешные дальнобойные удары Украины.

«То есть временное тактическое преимущество Украины (не стратегическое, конечно) выглядело свершившимся фактом для всех, в том числе и для американцев. Это был шанс, чтобы заставить россиян по крайней мере вернуться к какому-нибудь более или менее конструктивному, действенному разговору. Сейчас этот шанс закрывается. И во многом именно из-за взрыва внутриполитических разборок. Вместо тихой перестановки в правительстве мы получили внутриполитическую реакцию части общества, непонимание гражданами действий президента во время войны по отношению к министру обороны», — отмечает ассоциированная исследовательница LSE Ideas.

Реклама

Окно возможностей закрывается

Мария Золкина предупреждает, что внутриполитическая турбулентность в Украине и перенастройка Минобороны на новую команду будут неизбежно влиять на дипломатическое преимущество Украины, которое является следствием преимущества на фронте с массированными ударами по россиянам. Перерезание российской логистики и дальнобойные удары дают эффект только тогда, когда это происходит массированно и в течение периода времени, когда россияне не могут восстановиться.

«Кто сейчас, Евгений Хмара (и.о. министра обороны — Ред.), или кто-то другой не занимался от имени Минобороны обеспечением армии, уже налажен механизм производства, заказов, закупок и наполнения складов, как и в случае любого изменения руководства, становится на паузу. Если сейчас происходит уменьшение интенсивности наших ударов из-за элементарной нехватки произведенных и закупленных дронов, то эффект предыдущих месяцев, который давал Украине дипломатическое преимущество, очевидно, будет уменьшен», — объясняет эксперт.

Поэтому, по ее словам, это очень короткое окно, когда россиян можно было бы прижать к стенке, практически уже сейчас закрывается. И россияне это почувствовали. Есть еще второй фактор — восстановление американо-иранской войны. А это значит, что шансов получить петриоты будет еще меньше. Россияне это тоже понимают.

Новые требования россиян

По совокупности вышеприведенных факторов, по словам Марии Золкиной, россияне почувствовали, что можно не входить в переговоры, переждать, между тем просто расстреливать украинские города из-за нехватки «петриотов» и ждать зимы, когда ситуация с ПВО в Украине не улучшится, последствия будут значительно серьезнее.

Реклама

«Думаю, именно это россияне сейчас и ставят своей целью. Поэтому переговоры между Рубио и Лавровым нужно воспринимать как контакт, чтобы засвидетельствовать позицию россиян, что они в переговоры не входят, будут ждать несколько месяцев, усиливать свои воздушные удары по Украине, надеясь, что через пару месяцев от эффекта временного украинского тактического преимущества ничего не останется», — считает эксперт.

В то же время, по ее словам, очень важный момент. И россияне, и американцы отмечают, что от «духа Анкориджа» ничего не осталось. Как раз здесь и нужно искать очертания будущих требований россиян. Это означает, что на следующую более или менее серьезную встречу, которая состоится не раньше конца осени или зимой, россияне приедут с уже новыми требованиями, которые будут производить впечатление, как они надеются, последнего шанса на фоне худшей зимы из-за отсутствия антибаллистики в распоряжении Украины. Плюс в течение следующих полугода россияне надеются уничтожить военным образом славянско-краматорскую агломерацию, чтобы вопрос контроля над Донбассом сам по себе отпал.

«Если Украина из-за бюрократических проволочек из Минобороны не сможет обеспечить ВСУ достаточным количеством производимых и закупленных дронов, чтобы держать россиян в логистической изоляции на временно оккупированных территориях, план россиян возобновиться, восстановить логистические пути, пополнить запасы, нажать на время. терроризировать украинцев из-за нехватки антибаллистики воздушными ударами, будет шанс. Тогда они выйдут на переговоры с новыми требованиями. Что это будут за требования? Это открытый вопрос», — подытожила Мария Золкина.

Дата публикации 22:30, 24.07.26 Количество просмотров 27 Путину готовят бунт? Удар по самому больному месту РФ! Россияне собирают склады по кусочкам!

Новости партнеров