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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
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591
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Магнітна буря 16 липня: чого очікувати від активності Сонця

За даними науковців, активність Сонця доволі складна.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Магнітна буря

Магнітна буря / © pixabay.com

Сьогодні, 16 липня, метеоумови будуть спокійними. Магнітна буря ослабне. Вона опуститься до зеленого рівня — К-індексу 3.

Про це повідомили meteoagent і Британська геологічна служба.

За даними науковців, сонячна активність низька. Загалом сьогодні очікуються досить спокійні геомагнітні умови.

Втім, є ймовірність, що найближчим часом можливе прибуття викиду корональної маси та незначне збільшення швидкості сонячного вітру від невеликої корональної діри.

Магнітна буря 16 липня. Фото: meteoagent.

Магнітна буря 16 липня. Фото: meteoagent.

Магнітна буря — це збурення магнітного поля Землі, яке виникає через потужні спалахи та викиди плазми на Сонці. Коли потік заряджених частинок досягає планети, він взаємодіє з її магнітним полем і може спричиняти різні наслідки.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
591
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