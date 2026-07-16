Магнітна буря 16 липня: чого очікувати від активності Сонця

Магнітна буря / © pixabay.com

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Сьогодні, 16 липня, метеоумови будуть спокійними. Магнітна буря ослабне. Вона опуститься до зеленого рівня — К-індексу 3.

Про це повідомили meteoagent і Британська геологічна служба.

За даними науковців, сонячна активність низька. Загалом сьогодні очікуються досить спокійні геомагнітні умови.

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Втім, є ймовірність, що найближчим часом можливе прибуття викиду корональної маси та незначне збільшення швидкості сонячного вітру від невеликої корональної діри.

Магнітна буря 16 липня. Фото: meteoagent.

Магнітна буря — це збурення магнітного поля Землі, яке виникає через потужні спалахи та викиди плазми на Сонці. Коли потік заряджених частинок досягає планети, він взаємодіє з її магнітним полем і може спричиняти різні наслідки.

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