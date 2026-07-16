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Магнітна буря 16 липня: чого очікувати від активності Сонця
За даними науковців, активність Сонця доволі складна.
Сьогодні, 16 липня, метеоумови будуть спокійними. Магнітна буря ослабне. Вона опуститься до зеленого рівня — К-індексу 3.
Про це повідомили meteoagent і Британська геологічна служба.
За даними науковців, сонячна активність низька. Загалом сьогодні очікуються досить спокійні геомагнітні умови.
Втім, є ймовірність, що найближчим часом можливе прибуття викиду корональної маси та незначне збільшення швидкості сонячного вітру від невеликої корональної діри.
Магнітна буря — це збурення магнітного поля Землі, яке виникає через потужні спалахи та викиди плазми на Сонці. Коли потік заряджених частинок досягає планети, він взаємодіє з її магнітним полем і може спричиняти різні наслідки.