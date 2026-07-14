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- Шоу-бізнес
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Вагітна Енн Гетевей у елегантній сукні перлинного відтінку сяяла у Нью-Йорку
Акторка Енн Гетевей була дуже витонченою, коли з’явилася в шоу Late Night with Seth Meyers у Нью-Йорку.
Вона прийшла у студію, щоб прорекламувати фільм Крістофера Нолана «Одіссея», у якому вона зіграла Пенелопу.
Для цієї появи Енн обрала ексклюзивну сукню GapStudio, створену Заком Позеном. Взуття акторки було від бренду від Aquazzura.
Її сукня була кольору слонової кістки і виконана з шовкового атласу. Вона була двошаровою і мала легку накидку-туніку з асиметричним подолом, що спадала красиво ззаду та довгу спідницю.
«Ми з Енн дружимо вже багато років, тож для мене завжди особлива честь створювати для неї образи у співпраці з Ерін Волш», — сказав Зак Позен про цей образ акторки.
Раніше Енн Гетевей також вразила всіх розкішною синьою сукнею від Prada, що також була двошаровою.