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Українці масово купують авто з Китаю: які моделі популярні
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Чи може авто вибухнути, якщо у спеку заправляти бак "під зав'язку": відповідь експерта
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Як швидко відновити загублене свідоцтво про реєстрацію авто — документи і ціни
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Найпопулярніші моделі гібридних авто: експерти назвали топ в Україні
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Фейк про нові штрафи від 1 липня: МВС спростовує інформацію про зміни до ПДР
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Як навести ідеальний порядок у салоні авто — прості способи без хімчистки
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Неправильні фари на авто: який штраф передбачено для водіїв
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Гальмівна система авто: що варто знати кожному водієві, щоб не вестися на міфи
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Від 1 липня для водіїв поміняють правила техогляду: що зміниться