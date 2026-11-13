День ангела 20 листопада: кого та як вітати з іменинами

Який день ангела 20 листопада / © pexels.com

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Хто святкує день ангела 20 листопада

20 листопада 2026 року привітайте з іменинами Анатолія, Арсена, Василя, Володимира, Григорія, Івана, Макара, Миколу, Олександра, Олексія, Ганну, Тетяну.

Анатолій — давньогрецьке походження, означає «житель Анатолії». В дитинстві сором’язливий, нерішучий. В дорослому віці стає активним.

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Арсен — давньогрецьке ім’я, перекладається як «безстрашний». В дитинстві імпульсивний, яскравий. В дорослому віці стає хорошим сім’янином.

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Василь — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «цар». В дитинстві тихий, скромний. В дорослому віці стає сміливим.

Володимир — старонімецьке походження, означає «володіє світом». В дитинстві допитливий, має широкий кругозір. В дорослому віці стає доброзичливим.

Григорій — давньогрецьке ім’я, перекладається як «бадьорий». В дитинстві переконливий, дбайливий. В дорослому віці стає імпульсивним.

Іван — давньоіудейське коріння, тлумачиться як «милість Божа». В дитинстві вихований, тихий. В дорослому віці стає неквапливим.

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Макар — давньогрецьке походження, означає «блаженний». В дитинстві ввічливий, чесний. В дорослому віці стає справедливим.

Микола — давньогрецьке ім’я, перекладається як «переможець народів». В дитинстві спокійний, боязкий. В дорослому віці стає впевненим у собі.

Олександр — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «захисник». В дитинстві активний, комунікабельний. В дорослому віці стає сміливим.

Олексій — давньогрецьке походження, означає «помічник». В дитинстві дружелюбний, рухливий. В дорослому віці стає енергійним.

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Ганна — давньоєврейське ім’я, перекладається як «блага». В дитинстві тиха, добра. В дорослому віці стає працьовитою.

Тетяна — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «влаштовувати». В дитинстві емоційна, прямолінійна. В дорослому віці стає м’якою.

День ангела 20 листопада — душевні привітання в прозі

День ангела 20 листопада — душевні привітання в прозі / © pexels.com

Вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди буде поруч, оберігає від негараздів, допомагає долати труднощі та вказує правильний шлях. Бажаю міцного здоров’я, душевного спокою, щасливих моментів і якомога більше приводів для усмішки!

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З Днем ангела! Бажаю, щоб у житті завжди вистачало сил для здійснення мрій, любові для щастя та мудрості для важливих рішень. Нехай ангел-охоронець захищає тебе від усього лихого, а доля дарує приємні зустрічі, добрих людей і радісні події.

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Від щирого серця вітаю з іменинами! Нехай твій ангел завжди тримає над тобою свої крила, допомагає у складні хвилини та оберігає від життєвих бур. Бажаю, щоб у серці панували любов і гармонія, у домі було затишно, а поруч завжди були ті, хто щиро цінує і підтримує тебе.

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З Днем ангела! Нехай кожен новий день приносить хороші новини, приємні несподіванки та нові можливості. Бажаю міцного здоров’я, невичерпної енергії, щирої любові та здійснення найзаповітніших бажань. Нехай небесний захисник завжди допомагає знаходити вихід із будь-яких ситуацій.

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Вітаю з Днем ангела! Бажаю миру в душі, тепла в серці та щастя в кожному дні. Нехай твій охоронець завжди буде поруч, відводить біду, додає сил і надихає на добрі справи. Хай життя буде сповнене любові, достатку та приємних миттєвостей!

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