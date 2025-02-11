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Russian invasion of Ukraine
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Ексклюзив ТСН
Укрaїнa
Політика
Війна
Гламур
Проспорт
Леді
Здоров’я
Астрологія
Відео
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Економіка
Київ
Львів
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Політика
У Путіна заявили про "контакти Росії та США"
Трамп зробив заяву про мирну угоду між Україною та Росією
Діалог із Путіним: Портников сказав, чи зважатиме Трамп на думку президента України чи лідерів ЄС
Трамп сказав, чи погодилася Україна передати США рідкісноземельні метали на 500 мільярдів доларів
У Путіна заявили про "контакти Росії та США"
Трамп зробив заяву про мирну угоду між Україною та Росією
Діалог із Путіним: Портников сказав, чи зважатиме Трамп на думку президента України чи лідерів ЄС
Трамп сказав, чи погодилася Україна передати США рідкісноземельні метали на 500 мільярдів доларів
Рада планує дати старт добудові Хмельницької АЕС
Стало відомо, коли Трамп поговорить із Зеленським
Трамп підтвердив, що Келлог найближчим часом відвідає Україну
"Вибухне пекло": Трамп озвучив погрози, якщо ХАМАС не звільнить усіх заручників
Путін демонструє неповагу до озвучених сигналів команди президента США Дональда Трампа — Коваленко
Стало відомо, коли Келлог представить Трампу варіанти щодо миру в Україні
Спецпредставник Трампа відвідає Україну наступного тижня: дата візиту — CNN
Зеленський прокоментував спілкування Трампа з Путіним
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У Трампа призупинили мирний план щодо України – причина
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Москва чекає на поступки: The Times розповів, що відбувається навколо переговорів Трампа і Путіна
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