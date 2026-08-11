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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
756
Час на прочитання
1 хв

Супермодель Клаудія Шиффер у стильному образі вирушила до Парижа поїздом

Зірка полюбляє користуватися громадським транспортом саме для цього маршруту.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Кудринська Юлія Кудринська
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Клаудія Шиффер

Клаудія Шиффер / © Instagram Клаудії Шиффер

55-річна німецька супермодель і зірка 90-х Клаудія Шиффер вирушила до Парижа і показала в Instagram свій стильний образ для короткої подорожі.

Клаудія Шиффер / © Instagram Клаудії Шиффер

Клаудія Шиффер / © Instagram Клаудії Шиффер

Модель обрала для поїздки поїзд Eurostar, який з’єднує Лондон і Париж. Судячи з підпису до публікації, Шиффер планує провести у французькій столиці лише два дні. «48 годин у Парижі», — лаконічно написала вона, поділившись фотографіями та відео з вокзалу.

Клаудия Шиффер / © Instagram Клаудії Шиффер

Для подорожі Клаудія обрала яскраву футболку з строкатим квітковим принтом та джинси французького бренду Chloé. Образ вона доповнила місткою шкіряною сумкою-шопером та великими сонцезахисними окулярами.

Клаудія Шиффер / © Instagram Клаудії Шиффер

Клаудія Шиффер / © Instagram Клаудії Шиффер

Незважаючи на те, що Шиффер уже багато років залишається однією з найвідоміших моделей у світі, у повсякденному житті вона віддає перевагу зручним і досить лаконічним образам.

Нагадаємо, що раніше Клаудія Шиффер продемонструвала гарний образ у смарагдовій сукні та з клатчем у формі мушлі.

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