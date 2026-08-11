Як готувати каву, щоб вона була не лише смачною, а й корисною для серця та мозку

Як правильно готувати каву

Реклама

Кава давно перестала бути просто ранковим напоєм. Для багатьох це спосіб швидше прокинутися, зосередитися й налаштуватися на роботу. Водночас дослідження показують, що помірне вживання кави може бути пов’язане з певними перевагами для серцево-судинної системи та когнітивного здоров’я. Однак важливі не лише кількість випитого напою, а й спосіб його приготування.

Обирайте якісні зерна

Найкраще готувати каву зі свіжомеленого зерна. Воно дає насиченіший смак та аромат, а також дозволяє контролювати міцність напою.

Реклама

Якщо є можливість, варто звертати увагу на якість кавового зерна. Надмірне обсмаження часто робить смак гіркішим, тому для щоденного вживання можна вибирати середнє обсмаження.

Реклама

Фільтр може бути гарним вибором

Один із найпростіших способів приготування — фільтр-кава. Паперовий фільтр затримує частину кавових олій, зокрема кафестол і кахвеол. Саме тому фільтрований напій може бути кращим варіантом для людей, які стежать за рівнем холестерину.

Це не означає, що еспресо або кава з френч-пресу є шкідливими. Просто спосіб фільтрації впливає на склад готового напою.

Не перетворюйте каву на десерт

Чимало користі від самої кави може нівелювати велика кількість цукру, сиропів, жирних вершків або солодких добавок.

Якщо хочеться зробити смак м’якішим, можна додати невелику кількість молока або несолодкого рослинного напою. А для аромату підійдуть кориця чи кардамон.

Реклама

Не робіть каву надто міцною

Більше кофеїну не означає більше користі. Занадто міцна кава у деяких людей може спричиняти серцебиття, нервозність, тремтіння чи проблеми зі сном.

Для більшості дорослих помірна кількість кофеїну протягом дня вважається прийнятною, але індивідуальна чутливість сильно відрізняється.

Час вживання теж має значення

Кофеїн може впливати на сон навіть через кілька годин після вживання. Тому людям, які погано засинають, краще не пити каву в другій половині дня.

Якісний сон важливий і для мозку, і для серця, тому немає сенсу отримувати короткочасний ефект бадьорості ціною нічного відпочинку.

Реклама

Головне — помірність

Кава може бути частиною збалансованого раціону, але не варто сприймати її як лікувальний засіб. Найкращий варіант для щоденного вживання — якісна кава, помірна кількість кофеїну, мінімум доданого цукру та бажано паперова фільтрація.

Якщо після кави регулярно виникають неприємні симптоми або є серцево-судинні захворювання, варто обговорити кількість кофеїну з лікарем.

Новини партнерів