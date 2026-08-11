У вівсянці може бути шість ложок цукру: на що радить дивитися дієтолог під час купівлі

Вівсянка / © pexels.com

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Готова вівсянка на ніч може здаватися корисним і зручним сніданком, однак склад таких продуктів суттєво відрізняється. В одних основою є овес, фрукти, горіхи та насіння, тоді як інші містять підсолоджені компоти, доданий цукор або порівняно мало самого вівса.

Про це повідомило Daily Mail із посиланням на дієтолога Кірана Дженкінса з Supply Life, який проаналізував кілька популярних варіантів вівсянки та оцінив їхню поживність.

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За словами фахівця, сам напис «вівсянка на ніч» ще не означає, що продукт автоматично є корисним. Частина сумішей складається переважно з цільнозернового вівса, фруктів, горіхів і насіння, тоді як інші містять підсолоджені фруктові компоти, сиропи та доданий цукор.

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Серед найкраще оцінених дієтологом були варіанти з високою часткою вівса та без очевидного додавання цукру або з солодкістю переважно від фруктів і сухофруктів. Наприклад, у продуктах, які отримали від нього позитивні оцінки, частка вівса становила від 65% до понад 80%.

Важливим показником під час порівняння виявився і вміст білка. За словами Дженкінса, саме його часто бракує готовій вівсянці. Сніданку, що містить лише п’ять-шість грамів білка, може бути недостатньо, щоб залишатися ситим до обіду. Натомість переможцем за поживністю дієтолог назвав варіант із близько 13 г білка на порцію ще до додавання молока.

Фахівець також звертав увагу на клітковину. Зокрема, у найкращому за поживністю варіанті її було близько 5,5 г на порцію. Інші позитивно оцінені суміші містили насіння чіа, гарбузове та соняшникове насіння, мигдаль та інші інгредієнти, які, за словами Дженкінса, можуть додавати клітковину, білок або корисні жири.

Водночас варто уважно дивитися на кількість цукру. В одному з досліджених готових сніданків його було близько 24 г на порцію — приблизно шість чайних ложок. В іншому показник сягав 35,7 г. Частина цього цукру надходила з фруктів і молочних продуктів, однак до складу також входили мед, сиропи або підсолоджені добавки.

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Саме тому фахівець радить не орієнтуватися лише на назву «вівсянка на ніч» або позначки про натуральність продукту. Наприклад, кокосовий цукор, попри свою назву, залишається доданим цукром.

Крім того, дієтолог радить розрізняти сухі суміші та вже готові до вживання баночки. До сухої вівсянки ще потрібно додавати молоко, а іноді й топінги, тому порівнювати її із готовим сніданком безпосередньо не зовсім коректно.

Якщо у сухій суміші небагато білка, Дженкінс радить готувати її з молоком замість води або подавати з грецьким йогуртом. Так можна збільшити кількість білка у готовому сніданку.

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