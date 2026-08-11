Чому бурчить у животі, навіть коли ви не голодні: що означають ці звуки та коли це небезпечно

Чому постійно бурчить у животі / © Credits

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Бурчання в животі заведено вважати ознакою голоду, проте характерні звуки можуть з’являтися і після приймання їжі. У більшості випадків це природний наслідок роботи травної системи. Водночас іноді гучні кишкові шуми разом з іншими симптомами можуть вказувати на певні порушення.

Про це повідомило видання Egeszseg Kalauz.

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Насправді чимало звуків, які ми називаємо бурчанням у шлунку, виникають саме в кишечнику. У медицині для таких шумів використовують термін «борборігмус».

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У стінках травного тракту є гладкі м’язи, які ритмічно скорочуються, допомагаючи переміщувати їжу, рідину та гази. Цей процес має назву перистальтика. Під час руху вмісту шлунково-кишковим трактом і виникають різноманітні звуки — від тихого булькання до добре чутного бурчання.

Оскільки травна система не припиняє працювати, кишкові шуми виникають постійно, хоча людина далеко не завжди їх чує. Наскільки гучними вони будуть, залежить, зокрема, від кількості газів і рідини та активності кишечника.

Чому живіт сильніше бурчить, коли людина голодна

Навіть після тривалої перерви між прийманнями їжі шлунок і тонкий кишечник не припиняють рухатися. У цей час відбуваються періодичні скорочення, відомі як мігруючий моторний комплекс. Завдяки їм травним трактом просуваються залишки їжі, секрети та інший вміст.

Коли шлунок порожній, їжа не приглушує звуки цих скорочень, тому бурчання чути значно краще. Крім того, на активність травного тракту впливають нервові й гормональні механізми, які запускаються під час відчуття голоду.

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Однак ситний обід чи вечеря також не гарантують тиші в животі. Після їжі травна система активно перемішує та просуває їжу разом із рідиною і травними соками. За наявності газів цей процес може супроводжуватися досить гучними звуками.

Додатковим чинником є повітря, яке людина мимоволі ковтає під час їжі або пиття. Його може потрапляти більше до травного тракту, якщо їсти поспіхом, пити газовані напої, жувати гумку чи багато розмовляти за столом.

Від яких продуктів живіт може бурчати сильніше

Посилення кишкових шумів іноді пов’язане з їжею, яка сприяє газоутворенню. Серед таких продуктів можуть бути деякі бобові, цибуля та інші продукти з високим вмістом ферментованих вуглеводів — насамперед у людей, чутливих до них.

Бурчання також може виникати після вживання молочних продуктів у людей з непереносимістю лактози або в разі порушення всмоктування фруктози. Тоді до кишкових шумів можуть додаватися здуття, біль, підвищене газоутворення та зміни випорожнень.

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Впливати на травлення здатен і стрес. Мозок і травна система тісно взаємодіють, тому сильне хвилювання може змінювати швидкість роботи кишечника. Через це перед іспитом, співбесідою або іншою стресовою подією можуть з’явитися бурчання, спазми, діарея чи раптові позиви до дефекації.

Коли через бурчання в животі варто звернутися до лікаря

Якщо живіт час від часу бурчить і жодних інших скарг немає, це зазвичай не є ознакою хвороби. Однак посилені кишкові шуми можуть виникати на тлі синдрому подразненого кишечника, харчової непереносимості, порушень всмоктування або інфекцій шлунково-кишкового тракту.

Проконсультуватися з лікарем варто, якщо незвично сильне чи часте бурчання поєднується з постійним болем у животі, повторюваною діареєю або закрепами, блюванням, кров’ю у випорожненнях, вираженим здуттям чи ненавмисним схудненням.

Негайного медичного обстеження потребує ситуація, коли раптовий сильний біль супроводжується блюванням, значним здуттям, а випорожнення та гази не відходять. Така комбінація симптомів може спостерігатися, зокрема, за кишкової непрохідності.

Якщо ж тривожних симптомів немає, періодичне бурчання найчастіше пояснюється нормальною роботою травного тракту. Зробити його менш помітним може повільніше споживання їжі, ретельне пережовування, зменшення розміру порцій та обмеження газованих напоїв.

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