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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
1036
Час на прочитання
2 хв

Як правильно сказати українською "Сміється той, хто сміється останній": пояснення мовознавців

Чим відрізняються форми «останній» та «останнім» і який варіант лексеми є нормативним.

Автор публікації
Фото автора: Вікторія Басанець Вікторія Басанець
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Як говорити українською правильно

Як говорити українською правильно / © Фото з відкритих джерел

Фраза «Сміється той, хто сміється останній» знайома багатьом ще з дитинства. Її використовують, коли хочуть нагадати: не варто зарано радіти перемозі або насміхатися з когось, адже остаточний результат ситуації може виявитися зовсім іншим. В українській мові цей вислів справді вживається, але є важливий нюанс щодо його нормативної форми.

Як звучить правильний варіант

Можна сказати: «Гарно сміється той, хто сміється останній». Саме так цей вислів зафіксований у Тлумачному словнику української мови як прислів’я.

Водночас у сучасному мовленні поширений і коротший варіант: «Сміється той, хто сміється останнім». Він зрозумілий українському мовцеві та не суперечить граматичній будові речення.

Чому «останнім», а не «останній»

У конструкції «той, хто сміється останнім» слово «останнім» є прислівниковим уживанням форми орудного відмінка прикметника «останній». Воно відповідає на запитання «як?».

Тобто йдеться не просто про людину, яка є останньою в певному списку, а про того, хто сміється наостанок, після всіх інших.

Саме тому в такому формулюванні природно звучить: «хто сміється останнім».

Чи можна говорити «сміється той, хто сміється останній»

Так, така форма теж має підстави для вживання. Вона зафіксована в українських словникових джерелах як частина прислів’я: «Гарно сміється той, хто сміється останній».

Тому вважати варіант із «останній» безумовно помилковим не варто. У сталих висловах форма може зберігатися відповідно до традиційної конструкції прислів’я.

Який варіант краще використовувати

Якщо вам потрібне саме традиційне прислів’я, найкраще вживати форму «Гарно сміється той, хто сміється останній» — вона зафіксована у словнику.

У повсякденному мовленні цілком природно звучить варіант «Сміється той, хто сміється останнім».

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