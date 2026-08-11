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Як правильно сказати українською "Сміється той, хто сміється останній": пояснення мовознавців
Чим відрізняються форми «останній» та «останнім» і який варіант лексеми є нормативним.
Фраза «Сміється той, хто сміється останній» знайома багатьом ще з дитинства. Її використовують, коли хочуть нагадати: не варто зарано радіти перемозі або насміхатися з когось, адже остаточний результат ситуації може виявитися зовсім іншим. В українській мові цей вислів справді вживається, але є важливий нюанс щодо його нормативної форми.
Як звучить правильний варіант
Можна сказати: «Гарно сміється той, хто сміється останній». Саме так цей вислів зафіксований у Тлумачному словнику української мови як прислів’я.
Водночас у сучасному мовленні поширений і коротший варіант: «Сміється той, хто сміється останнім». Він зрозумілий українському мовцеві та не суперечить граматичній будові речення.
Чому «останнім», а не «останній»
У конструкції «той, хто сміється останнім» слово «останнім» є прислівниковим уживанням форми орудного відмінка прикметника «останній». Воно відповідає на запитання «як?».
Тобто йдеться не просто про людину, яка є останньою в певному списку, а про того, хто сміється наостанок, після всіх інших.
Саме тому в такому формулюванні природно звучить: «хто сміється останнім».
Чи можна говорити «сміється той, хто сміється останній»
Так, така форма теж має підстави для вживання. Вона зафіксована в українських словникових джерелах як частина прислів’я: «Гарно сміється той, хто сміється останній».
Тому вважати варіант із «останній» безумовно помилковим не варто. У сталих висловах форма може зберігатися відповідно до традиційної конструкції прислів’я.
Який варіант краще використовувати
Якщо вам потрібне саме традиційне прислів’я, найкраще вживати форму «Гарно сміється той, хто сміється останній» — вона зафіксована у словнику.
У повсякденному мовленні цілком природно звучить варіант «Сміється той, хто сміється останнім».