Ніколи не кажіть "души не чаять": як правильно звучить українською

Як правильно говорити українською / © unsplash.com

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Багато українців у повсякденному мовленні використовують вислів «души не чаять» або його дослівний переклад. Однак така конструкція є російським фразеологізмом і не належить до нормативної української мови. Натомість існує чимало питомих висловів, які точно передають те саме значення й звучать значно природніше.

Розповідаємо, чим замінити популярну кальку та які українські відповідники варто запам’ятати — у матеріалі ТСН.ua.

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Чому «души не чаять» не варто вживати

Фразеологізм «души не чаять» походить із російської мови. Ним описують сильну прихильність до людини, безмежну любов або захоплення. Через багаторічний вплив російської мови цей вислів міцно закріпився і в мовленні багатьох українців.

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Втім, буквальний переклад «душі не чаяти» не відповідає нормам сучасної української. У словниках та рекомендаціях мовознавців такого фразеологізму немає, тому краще використовувати питомі українські відповідники.

Як правильно сказати українською

Залежно від контексту замість «души не чаять» можна використати такі вислови:

душі не чути в кому;

не натішитися кимось;

носити на руках;

любити понад усе;

обожнювати;

не зводити очей із когось;

світ клином зійшовся на комусь (коли йдеться про надмірне захоплення).

Усі ці варіанти є природними для української мови та широко вживаються в художніх творах і живому спілкуванні.

Найвлучніший відповідник

Найближчим за змістом до російського вислову мовознавці вважають фразеологізм «душі не чути в кому». Він означає дуже любити когось, піклуватися про людину, ставитися до неї з великою ніжністю та теплотою.

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Наприклад:

Бабуся душі не чує в онуках.

Мати душі не чує у своєму синові.

Дідусь душі не чув у найменшій онуці.

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Саме цей вислів найточніше передає зміст російського фразеологізму без порушення норм української мови.

Інші українські вислови

Не завжди доречно використовувати один і той самий фразеологізм. У різних ситуаціях можна обрати інші виразні конструкції.

Якщо хочете підкреслити турботу, скажіть «носити на руках». Коли йдеться про батьківську любов або гордість, доречно використати «не натішитися кимось». А в нейтральному контексті цілком достатньо дієслів «обожнювати» або «любити понад усе».

Чому варто уникати мовних кальок

Українська мова має багату фразеологію, яка дозволяє точно передати будь-які почуття чи емоції. Відмова від кальк робить мовлення природнішим, виразнішим і ближчим до літературної норми.

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