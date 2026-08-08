По Києву могли застосувати близько восьми балістичних ракет: військовий оглядач попередив про нову загрозу

Ракета / © ТСН.ua

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Під час повітряної тривоги в ніч проти 8 серпня російські війська могли застосувати по Києву близько восьми балістичних ракет. Серед них, за попередніми даними, були не лише ракети С-400, а й «Іскандер-М».

Про це повідомляють моніторингові канали та військовий оглядач Богдан Мирошников.

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За даними моніторів, повітряні цілі з'явилися над Чернігівською областю приблизно через п'ять секунд після оголошення повітряної тривоги у Києві.

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Водночас Богдан Мирошников зазначив, що під час атаки могли застосовуватися різні типи балістичних ракет.

«І це були далеко не тільки С-400. "Іскандер-М" теж був», — написав оглядач.

Він також попередив, що загроза нових ракетних ударів зберігається. За його словами, російські війська можуть повторно застосувати балістику, а також ракети типу «Циркон».

Мирошников закликав жителів Києва уважно стежити за сигналами повітряної тривоги та не залишати укриття до офіційного відбою.

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Офіційної інформації Повітряних сил щодо точної кількості та типів ракет, застосованих під час цієї атаки, на момент повідомлення не було.

Атаки РФ по Україні — останні новини

Нагадаємо, 1 серпня Росія завдала смертельного удару по Києву, застосувавши балістику. Найбільших руйнувань зазнали житлові будинки у різних районах столиці. За останніми даними, внаслідок атаки загинули дев’ятеро людей, ще десятки дістали поранення.

Через ворожий удар будівля посольства Литви в Києві зазнала пошкоджень. Одна з ракет вибухнула за декілька метрів від дипломатичного представництва. Міністр закордонних справ Литви емоційно відреагував на російську атаку по столиці.

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