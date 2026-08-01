Яке свято 7 серпня 2026 року / © ТСН

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7 серпня 2026 року — п’ятниця. 1625-й день війни в Україні.

Яке свято 7 серпня

7 серпня віряни святкують День пам’яті святого преподобномученика Дометія / © pexels.com

7 серпня віряни святкують День пам’яті святого преподобномученика Дометія. За походженням він був персом і спочатку сповідував язичництво. Після навернення до християнства прийняв чернечий постриг і оселився в печері поблизу міста Нісібіс, де проводив життя в молитві, пості та духовних подвигах. Завдяки святому життю Дометій отримав дар зцілення, тому до нього приходило багато людей за духовною порадою та допомогою. Під час гонінь на християн за наказом імператора Юліана Відступника його схопили. Оскільки святий не зрікся віри, його разом із двома учнями побили камінням до смерті.

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7 серпня в Україні і світі святкують Міжнародний день пива / © pexels.com

7 серпня в Україні і світі святкують Міжнародний день пива. Його започаткували 2007 року в місті Санта-Круз (Каліфорнія, США), а вже від 2008 року свято почали відзначати в багатьох країнах світу. Згодом дату змінили з фіксованої на першу п’ятницю серпня, щоб більше людей могли долучитися до святкування у вихідні.

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7 серпня День професійного спікера / © pexels.com

Також 7 серпня День професійного спікера. Свято присвячене людям, які професійно виступають перед аудиторією: мотиваційним спікерам, бізнес-тренерам, лекторам, викладачам, ведучим конференцій та експертам, які діляться знаннями й надихають інших. Історія професійного ораторського мистецтва бере початок ще в Стародавній Греції та Римі, де красномовство вважалося однією з найважливіших навичок громадянина. Саме тоді були закладені основи риторики, а праці Арістотеля й сьогодні залишаються класикою мистецтва публічних виступів.

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