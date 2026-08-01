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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
143
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Росіяни атакували Харків дронами: є поранені та влучання у багатоповерхівку

У Салтівському районі ворожий безпілотник пошкодив дах житлового будинку, а в Немишлянському районі постраждали двоє людей.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
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Дрон

Дрон / © ТСН.ua

Російські війська атакували Харків ударними безпілотниками.

У місті зафіксували кілька влучань, повідомив міський голова Ігор Терехов.

Один із ворожих дронів влучив у багатоповерховий житловий будинок у Салтівському районі. Внаслідок удару пошкоджено дах будівлі.

За попередніми даними, під час цього влучання люди не постраждали. На місці працюють профільні служби.

Згодом у Салтівському районі зафіксували ще одне влучання ударного БпЛА. За словами Терехова, дрон не здетонував.

Також російський безпілотник влучив у Немишлянському районі Харкова. Спочатку повідомлялося, що кількість поранених уточнюється. Пізніше міський голова поінформував, що внаслідок атаки постраждали двоє людей.

Інформація про наслідки російського удару уточнюється.

Нагадаємо, у ніч проти 31 липня російські терористичні війська здійснили повітряну атаку на Полтавську область. Унаслідок удару виникла масштабна пожежа на складських приміщеннях «Нової пошти».

До ліквідації загоряння були залучені підрозділи Державної служби України з надзвичайних ситуацій, які оперативно ліквідували пожежу.

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Дата публікації
Кількість переглядів
143
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