В Україні оголосили масштабну повітряну тривогу: є загроза балістики

Сирена / © Pexels

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У ніч проти 1 серпня у низці областей України оголосили повітряну тривогу через загрозу застосування балістичного озброєння.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

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За даними військових, зафіксовано загрозу застосування балістичного озброєння з району російського Курська.

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Станом на 01:30 сигнал повітряної тривоги поширився на більшість центральних, північних та східних областей України.

Жителів регіонів, де оголошено небезпеку, закликають негайно пройти до укриттів і залишатися там до відбою.

Нагадаємо, у ніч проти 31 липня російські терористичні війська здійснили повітряну атаку на Полтавську область. Унаслідок удару виникла масштабна пожежа на складських приміщеннях «Нової пошти».

До ліквідації загоряння були залучені підрозділи Державної служби України з надзвичайних ситуацій, які оперативно ліквідували пожежу.

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