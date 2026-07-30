ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
798
Час на прочитання
1 хв

Приліт по "Новій пошті", пожежі, вбита людина: РФ масовано атакувала Полтавщину, перші деталі

Під час атаки по Полтавській області зафіксовано влучання у термінал «Нової пошти», також горіли склади приватного підприємства.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Коментарі
На місці пожежі

На місці пожежі / © ДСНС

Уночі росіяни атакував Полтавську область. Зафіксовано влучання БпЛА по складських приміщеннях одного з приватних підприємств. Є загиблий.

Про це повідомив очільник ОВА Віталій Дяківнич.

«На жаль, одна людина загинула. Також було атаковано термінал „Нової пошти“. Виникла пожежа складських приміщень, яку оперативно ліквідували підрозділи ДСНС. За попередньою інформацією — без травмованих», — зазначиві він.

Нічна атака по Україні — що відомо

У ніч проти четверга, 30 липня, Росія атакувала Україну ракетами та БПЛА. У низці областей оголошено повітряну тривогу. Повідомлялося про вибухи у Полтаві, Києві, Дніпрі, Кривому Розі, Сумах, Вінниці, Харкові та Львові.

За інформацією рятувальників, у столиці внаслідок атаки виникли пожежі у двох районах.

В Оболонському районі загорілися торговельні павільйони на території ринку. Відомо про одного постраждалого.

У Святошинському районі сталася пожежа на території гаражного кооперативу. Під час її ліквідації рятувальники виявили тіло загиблого. Також постраждав чоловік, якого госпіталізували. Загоряння вже ліквідовано.

У передмісті Кривого Рогу внаслідок прямого влучення балістичної ракети по приватному будинку, де жила багатодітна родина, загинули дівчинки 5 та 12 років та четверо дорослих — голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
798
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie