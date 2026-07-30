Приліт по "Новій пошті", пожежі, вбита людина: РФ масовано атакувала Полтавщину, перші деталі

На місці пожежі / © ДСНС

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Уночі росіяни атакував Полтавську область. Зафіксовано влучання БпЛА по складських приміщеннях одного з приватних підприємств. Є загиблий.

Про це повідомив очільник ОВА Віталій Дяківнич.

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«На жаль, одна людина загинула. Також було атаковано термінал „Нової пошти“. Виникла пожежа складських приміщень, яку оперативно ліквідували підрозділи ДСНС. За попередньою інформацією — без травмованих», — зазначиві він.

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Нічна атака по Україні — що відомо

У ніч проти четверга, 30 липня, Росія атакувала Україну ракетами та БПЛА. У низці областей оголошено повітряну тривогу. Повідомлялося про вибухи у Полтаві, Києві, Дніпрі, Кривому Розі, Сумах, Вінниці, Харкові та Львові.

За інформацією рятувальників, у столиці внаслідок атаки виникли пожежі у двох районах.

В Оболонському районі загорілися торговельні павільйони на території ринку. Відомо про одного постраждалого.

У Святошинському районі сталася пожежа на території гаражного кооперативу. Під час її ліквідації рятувальники виявили тіло загиблого. Також постраждав чоловік, якого госпіталізували. Загоряння вже ліквідовано.

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У передмісті Кривого Рогу внаслідок прямого влучення балістичної ракети по приватному будинку, де жила багатодітна родина, загинули дівчинки 5 та 12 років та четверо дорослих — голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

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