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Приліт по "Новій пошті", пожежі, вбита людина: РФ масовано атакувала Полтавщину, перші деталі
Під час атаки по Полтавській області зафіксовано влучання у термінал «Нової пошти», також горіли склади приватного підприємства.
Уночі росіяни атакував Полтавську область. Зафіксовано влучання БпЛА по складських приміщеннях одного з приватних підприємств. Є загиблий.
Про це повідомив очільник ОВА Віталій Дяківнич.
«На жаль, одна людина загинула. Також було атаковано термінал „Нової пошти“. Виникла пожежа складських приміщень, яку оперативно ліквідували підрозділи ДСНС. За попередньою інформацією — без травмованих», — зазначиві він.
Нічна атака по Україні — що відомо
У ніч проти четверга, 30 липня, Росія атакувала Україну ракетами та БПЛА. У низці областей оголошено повітряну тривогу. Повідомлялося про вибухи у Полтаві, Києві, Дніпрі, Кривому Розі, Сумах, Вінниці, Харкові та Львові.
За інформацією рятувальників, у столиці внаслідок атаки виникли пожежі у двох районах.
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