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Росіяни вдарили по будинку багатодітної родини під Кривим Рогом: загинули діти та дорослі
У селі поблизу Кривого Рогу російська балістична ракета «Іскандер-М» влучила у приватний будинок, де мешкала багатодітна родина. Загинули шестеро людей, серед них дві дівчинки, ще восьмеро осіб дістали поранення.
У ніч проти 30 липня російські війська завдали ракетного удару по селу в передмісті Кривого Рогу.
Балістична ракета «Іскандер-М» прямо влучила у приватний будинок, у якому жила багатодітна родина. За словами голови Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула, ракету було випущено з району російського Воронежа.
Унаслідок атаки загинули шестеро людей — дівчатка віком п’ять і 12 років та четверо дорослих.
Ще восьмеро людей зазнали поранень. Серед постраждалих — двоє дітей: хлопчики віком шість і 15 років. Усім пораненим надають необхідну медичну допомогу.
На місці влучання працюють рятувальники. Триває аварійно-рятувальна операція та розбір зруйнованих конструкцій. Кількість жертв може збільшитися, наголосив Вілкул.
«Військовим злочинам російських окупантів не може бути прощення», — заявив голова Ради оборони міста.
Нагадаємо, що у Києві, Дніпрі та Кривому Розі пролунали вибухи: триває загроза балістики