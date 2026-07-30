Росіяни вдарили по будинку багатодітної родини під Кривим Рогом: загинули діти та дорослі

Іскандер

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У ніч проти 30 липня російські війська завдали ракетного удару по селу в передмісті Кривого Рогу.

Балістична ракета «Іскандер-М» прямо влучила у приватний будинок, у якому жила багатодітна родина. За словами голови Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула, ракету було випущено з району російського Воронежа.

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Унаслідок атаки загинули шестеро людей — дівчатка віком п’ять і 12 років та четверо дорослих.

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Ще восьмеро людей зазнали поранень. Серед постраждалих — двоє дітей: хлопчики віком шість і 15 років. Усім пораненим надають необхідну медичну допомогу.

На місці влучання працюють рятувальники. Триває аварійно-рятувальна операція та розбір зруйнованих конструкцій. Кількість жертв може збільшитися, наголосив Вілкул.

«Військовим злочинам російських окупантів не може бути прощення», — заявив голова Ради оборони міста.

Нагадаємо, що у Києві, Дніпрі та Кривому Розі пролунали вибухи: триває загроза балістики

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