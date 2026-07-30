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На Україну суне подвійний удар небезпечних стихій: синоптики назвали точні дати і регіони (мапа)
Останні дні липня порадують відсутністю опадів, проте синоптична ситуація стрімко зміниться найближчим часом.
На початку серпня Україну може накрити нова хвиля спеки через «тепловий купол» із розпеченим повітрям із Сахари.
Про це повідомив очільник Черкаського гідрометцентру Віталій Постригань у коментарі для Telegraf.
«Для кращого сприйняття і простими словами — це ситуація, коли потужний малорухомий антициклон тривалий час утримує гаряче повітря над однією територією», — пояснив синоптик.
Він зауважив, що самі по собі градуси понад +35 не є новиною, адже абсолютний рекорд України зафіксували 2010 року в Луганську — +42, проте зараз Європа нагрівається найшвидше на планеті.
«Рекорди стали звичайним явищем. Періоди аномальної спеки стають тривалішими та значно почастішали за останні 30-40 років. До прикладу, в центральних регіонах України кількість випадків сильної спеки +35° і вище у серпні збільшилася з 9 до 13 або на 70%», — зазначив Постригань.
За його словами, комфортна погода з температурами +22…+27 градусів тепла триматиметься до 30 липня. Зміни розпочнуться вже від 31 липня, коли посилиться вплив висотного антициклону з південно-західної Європи і до України розпочнеться надходження субтропічного повітря. Вдень позначки термометрів зростуть до +30…+34, а в перші вихідні серпня спека посилиться, і місцями температура сягатиме +35.
В Українському гідрометцентрі 30 липня прогнозують хмарну погоду без опадів.
«30 липня погоду в Україні визначатиме антициклон з центром над Правобережжям, тому опадів не чекаємо. На висотах в його передній частині до нас надходитиме прохолодна повітряна маса з північних напрямків, що відчутніше буде вночі, а вдень у полі високого тиску за невеликої хмарності повітря швидко прогріватиметься», — повідомляють метеорологи.
Вітер буде північно-західний та дутиме зі швидкістю 5-10 м/с. Температура повітря вдень становитиме від +23 до +28 градусів тепла, на Закарпатті очікується від +30 до +33 градусів тепла.
Водночас метеорологи попереджають про небезпечні метеорологічні явища в Україні.
«Вдень 30 липня у Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській та Луганській областях пориви вітру 15-20 м/с. I рівень небезпечності, жовтий», — йдеться у повідомленні.
Синоптики наголошують, що погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.
Раніше синоптики розповіли про погоду у великих українських містах 30 липня.
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