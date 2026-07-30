На Україну суне подвійний удар небезпечних стихій: синоптики назвали точні дати і регіони (мапа)

Фото ілюстративне / © ТСН

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На початку серпня Україну може накрити нова хвиля спеки через «тепловий купол» із розпеченим повітрям із Сахари.

Про це повідомив очільник Черкаського гідрометцентру Віталій Постригань у коментарі для Telegraf.

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«Для кращого сприйняття і простими словами — це ситуація, коли потужний малорухомий антициклон тривалий час утримує гаряче повітря над однією територією», — пояснив синоптик.

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Він зауважив, що самі по собі градуси понад +35 не є новиною, адже абсолютний рекорд України зафіксували 2010 року в Луганську — +42, проте зараз Європа нагрівається найшвидше на планеті.

«Рекорди стали звичайним явищем. Періоди аномальної спеки стають тривалішими та значно почастішали за останні 30-40 років. До прикладу, в центральних регіонах України кількість випадків сильної спеки +35° і вище у серпні збільшилася з 9 до 13 або на 70%», — зазначив Постригань.

За його словами, комфортна погода з температурами +22…+27 градусів тепла триматиметься до 30 липня. Зміни розпочнуться вже від 31 липня, коли посилиться вплив висотного антициклону з південно-західної Європи і до України розпочнеться надходження субтропічного повітря. Вдень позначки термометрів зростуть до +30…+34, а в перші вихідні серпня спека посилиться, і місцями температура сягатиме +35.

В Українському гідрометцентрі 30 липня прогнозують хмарну погоду без опадів.

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«30 липня погоду в Україні визначатиме антициклон з центром над Правобережжям, тому опадів не чекаємо. На висотах в його передній частині до нас надходитиме прохолодна повітряна маса з північних напрямків, що відчутніше буде вночі, а вдень у полі високого тиску за невеликої хмарності повітря швидко прогріватиметься», — повідомляють метеорологи.

Вітер буде північно-західний та дутиме зі швидкістю 5-10 м/с. Температура повітря вдень становитиме від +23 до +28 градусів тепла, на Закарпатті очікується від +30 до +33 градусів тепла.

Погода в Україні 30 липня / © Укргідрометцентр

Водночас метеорологи попереджають про небезпечні метеорологічні явища в Україні.

«Вдень 30 липня у Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській та Луганській областях пориви вітру 15-20 м/с. I рівень небезпечності, жовтий», — йдеться у повідомленні.

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Синоптики наголошують, що погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.

Синоптики попереджають про шквальний вітер у кількох регіонах України 30 липня / © Укргідрометцентр

Раніше синоптики розповіли про погоду у великих українських містах 30 липня.

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