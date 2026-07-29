До +35°C і більше: синоптики назвали дату повернення аномальної спеки до України

Спека / © ТСН

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На початку серпня Україну накриє нова хвиля спеки. У західних областях стовпчики термометрів можуть піднятися до +35°C і навіть вище, тоді як дощів стане значно менше.

Про це повідомила синоптикиня Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха в ефірі День.LIVE.

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За словами Птухи, наразі на погоду в Україні ще впливає атмосферний фронт. Найближчої доби короткочасні дощі різної інтенсивності прогнозуються на сході та північному сході країни.

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Водночас уже з 30 липня ситуація почне змінюватися.

«Починаючи вже від завтра у західних областях і більшості інших регіонів України буде підвищуватися атмосферний тиск. Це означає, що буде менше опадів, більше сонячних прояснень у денні години і поступове підвищення температурних показників», — пояснила синоптикиня.

Коли температура почне стрімко зростати

За прогнозом Укргідрометцентру, вже 30–31 липня денна температура у більшості областей становитиме +24…+30°C.

Найспекотніше буде на Закарпатті та в окремих західних регіонах.

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«Починаючи з 30–31 числа вже +24…+30 градусів у більшості областей, а на Закарпатті і в деяких західних областях вже й до +33 може бути підвищення», — зазначила Наталія Птуха.

Найвідчутніше потепління, за словами синоптикині, очікується вже у перші дні серпня.

«У перші два дні серпня нічна температура становитиме +15…+20 градусів, а денні максимуми — +28…+34. У західних областях стовпчики термометрів можуть підійматися і до +35, подекуди навіть трошки вище», — повідомила вона.

Саме західні області, за словами синоптикині, першими відчують нову хвилю спеки, яка прийде до України з території Європи.

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Чи надовго затримається спека

За попередніми оцінками синоптиків, високі температури можуть утримуватися щонайменше протягом перших днів серпня. Водночас тривалість спекотного періоду поки що остаточно не визначена.

«Така спека поки що, за попередніми оцінками наших фахівців і глобальними розрахунковими прогнозами, у перші дні серпня ще може протриматися з певними коливаннями залежно від регіону. Але наскільки буде тривалою ця хвиля спеки, будемо уточнювати з її наближенням», — наголосила Наталія Птуха.

Погода в Україні — останні новини

Нагадаємо, раніше ми писали, що 29 липня в Україні очікується різка зміна погоди: більшість території опиниться під впливом антициклону, тому дощів стане менше, однак у східних областях і на Сумщині прогнозують грози. Синоптикиня Наталка Діденко також попередила про високу пожежну небезпеку в регіонах, де збережеться спекотна та суха погода. Наприкінці липня та на початку серпня температура знову почне зростати, і країну накриє нова хвиля спеки.

До слова, синоптик Ігор Кібальчич попереджає про сильну спеку, яка охопить Україну у перші дні серпня. За його прогнозом, очікується до +38 °C. У неділю, 2 серпня, очікується сонячна та суха погода на більшій частині території країни. Температура повітря у північно-східних областях буде +24…+29 °C. На решті території спека посилиться до +31…+36 °C, на Закарпатті місцями +38 °C.

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