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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
161
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Дитину на Одещині віднесло в море на надувному колі: чим усе закінчилося

На Одещині 9-річну дитину на надувному колі віднесло у заміновану зону, а спроби рідного дядька та відпочивальника її врятувати призвели до того, що всі троє застрягли у воді і ледь не загинули.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
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Двоє дорослих та 9-річна дитина опинилися у замінованій зоні моря

Двоє дорослих та 9-річна дитина опинилися у замінованій зоні моря

У вівторок, 28 липня, на одному з пляжів у курортному селі Кароліно-Бугаз на Одещині 9-річну дитину на надувному колі віднесло в море у заміновану зону.

Про це передають місцеві пабліки.

«Рідний дядько поплив рятувати і теж застряг там. Приїхала поліція, сказала „нічого не можемо зробити, це замінована зона, передали інформацію військовим чекаємо від них дозволу вийти в море“, — йшлося в повідомленні.

Згодом на допомогу прийшов один із відпочивальників

Відпочивальник взяв свою SUP-дошку і поплив за ними. Чоловіки пробули в морі кілька годин, але не могли випливти через течію і вітер.

Згодом прикордонники повідомили, що проведення операції з порятунку 9-річної дитини утруднено через загрозу з повітря і в морі.

Пізніше у соцмережах з’явилася інформація, що все пройшло добре і дитину врятували.

«Місцеві жителі взяли свій надувний човен з мотором, і попливли рятувати 2 дорослих та дитину. На щастя, операція з порятунку пройшла успішно. Усі живі та здорові», — йшлося у пабліку «Одеса INFO».

© Телеграм-канал "Одесса Инфо"

Нагадаємо, наприкінці червня на Одещині стался схожа історія, яка на жаль, тоді закінчилася трагічно. У морі зникла 10-річна Софійка, яка відпочивала з прабабусею. Дівчинка плавала на надувному колі, коли течія підхопила її та віднесла у відкрите море. Тіло дитини знайшли за три тижні після зникнення.

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Дата публікації
Кількість переглядів
161
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