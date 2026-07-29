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Дитину на Одещині віднесло в море на надувному колі: чим усе закінчилося
На Одещині 9-річну дитину на надувному колі віднесло у заміновану зону, а спроби рідного дядька та відпочивальника її врятувати призвели до того, що всі троє застрягли у воді і ледь не загинули.
У вівторок, 28 липня, на одному з пляжів у курортному селі Кароліно-Бугаз на Одещині 9-річну дитину на надувному колі віднесло в море у заміновану зону.
Про це передають місцеві пабліки.
«Рідний дядько поплив рятувати і теж застряг там. Приїхала поліція, сказала „нічого не можемо зробити, це замінована зона, передали інформацію військовим чекаємо від них дозволу вийти в море“, — йшлося в повідомленні.
Згодом на допомогу прийшов один із відпочивальників
Відпочивальник взяв свою SUP-дошку і поплив за ними. Чоловіки пробули в морі кілька годин, але не могли випливти через течію і вітер.
Згодом прикордонники повідомили, що проведення операції з порятунку 9-річної дитини утруднено через загрозу з повітря і в морі.
Пізніше у соцмережах з’явилася інформація, що все пройшло добре і дитину врятували.
«Місцеві жителі взяли свій надувний човен з мотором, і попливли рятувати 2 дорослих та дитину. На щастя, операція з порятунку пройшла успішно. Усі живі та здорові», — йшлося у пабліку «Одеса INFO».
Нагадаємо, наприкінці червня на Одещині стался схожа історія, яка на жаль, тоді закінчилася трагічно. У морі зникла 10-річна Софійка, яка відпочивала з прабабусею. Дівчинка плавала на надувному колі, коли течія підхопила її та віднесла у відкрите море. Тіло дитини знайшли за три тижні після зникнення.