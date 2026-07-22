Яке церковне свято в Україні 28 липня

Церковне свято 28 липня / © pexels.com

Реклама

28 липня (10 серпня), в православному календарі день пам’яті святих апостолів і дияконів Прохора, Никанора, Тимона та Пармена. Святі апостоли й диякони Прохор, Никанор, Тимон і Пармен належать до числа семи перших дияконів, яких обрали апостоли для служіння християнській громаді. Їхні імена згадуються в книзі Діянь святих апостолів (Дії 6:1–6), де розповідається про становлення першої Церкви після Вознесіння Господа Ісуса Христа.

Їхнє життя стало прикладом безкорисливого служіння Богові та людям, а мученицька смерть багатьох із них засвідчила непохитну віру в Христа.

Після П’ятидесятниці кількість християн швидко зростала. Апостоли не лише проповідували Євангеліє, а й дбали про потреби віруючих. Згодом виникли труднощі з розподілом допомоги між нужденними, особливо вдовами.

Реклама

Щоб апостоли могли повністю присвятити себе молитві та проповіді Божого слова, було вирішено обрати сімох мужів, «сповнених Святого Духа і мудрості», яким доручили турботу про матеріальні потреби громади. Після молитви апостоли поклали на них руки, звершивши перше дияконське рукоположення в історії Церкви.

Прохор, Никанор, Тимон і Пармен стали прикладом того, що служіння Богові полягає не лише у проповіді, а й у щирій турботі про ближніх. Саме з їхнього служіння бере початок дияконство — особливий церковний чин, покликаний допомагати єпископам і священникам під час богослужінь та в соціальному служінні Церкви.

Церковне свято в Україні 28 липня за старим календарем

За старим календарем 28 липня в Україні вшаноували пам’ять рівноапостольного князя Володимира. Хреститель Київської Русі та одна з найвизначніших постатей в історії українського християнства. 988 року він прийняв християнство і запровадив його як державну релігію, що стало доленосною подією для розвитку держави, культури та духовного життя народу.

Прикмети 28 липня

Народні прикмети 28 липня / © pexels.com

Якщо день сонячний і теплий — осінь буде сухою та лагідною.

Дощ 28 липня віщує затяжну негоду та вологий серпень.

Рясна ранкова роса — до ясної та спекотної погоди.

Що не можна робити 28 липня

Не рекомендували нічого купувати, продавати, обмінювати чи укладати важливі домовленості, адже вважалося, що такі справи можуть обернутися фінансовими втратами або невдачею.

Реклама

Що можна робити 28 липня

У народному календарі цей день відомий як Прохори-Пармени. Наші предки вірили, що він особливо вдалий для роботи на присадибній ділянці. Саме в цей час радили викопувати ранню картоплю, збирати врожай огірків і перших томатів, а також вирушати до лісу по ягоди.

Новини партнерів