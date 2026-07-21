Негода накриє пів країни: синоптики розповіли, у яких регіонах вируватиме стихія 21 липня

Фото ілюстративне / © pexels.com

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У вівторок, 21 липня, значна частина областей України опиниться під ударом циклону зі зливами, грозами та шквалами, тоді як у решті регіонів утримається відносно спокійна, але тепла й подекуди спекотна погода.

Як прогнозує синоптикиня Наталка Діденко, у вівторок, 21 липня, грозові дощі охоплять переважно території на схід від Дніпра. На більшій частині країни термометри покажуть цілком комфортні +24…+28 градусів тепла, тоді як у східних областях утримається вища температура в межах від +29 до +32 градусів вище нуля.

За прогнозом Українського гідрометцентру, 21 липня в Україні очікується мінлива хмарність. Більшість центральних, південних, а також Сумська та Харківська області опиняться в зоні дії циклону, тому там пройдуть помірні дощі з грозами.

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Вдень в цих регіонах, окрім Сумщини, опади місцями будуть значними, а в окремих районах можливі град та шквалистий вітер зі швидкістю 15–20 метрів за секунду. Через такі складні погодні умови в регіонах оголошено перший, жовтий рівень небезпечності, адже грози та пориви вітру можуть ускладнити рух транспорту, а також роботу комунальних, енергетичних і будівельних підприємств. На решті території країни погода буде спокійною та без опадів.

Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища у кількох областях України 21 липня / © Укргідрометцентр

Вітер дутиме північний, проте в західних та північних областях він змінить свій напрямок на західний і дутиме зі швидкістю 5–10 метрів за секунду.

Температура повітря на півдні та сході країни вдень коливатиметься від +28 до +33 градусів тепла, на решті території очікується від +23 до +28 градусів тепла, у західних областях стовпчики термометрів показуватимуть від +20 до +25 градусів тепла.

Погода в Україні 21 липня / © Укргідрометцентр

Раніше синоптики розповіли, якою буде погода у великих українських містах 21 липня.

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