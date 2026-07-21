Три знаки зодіаку, які сьогодні можуть відчувати перепади настрою

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Зворотним боком цього процесу є нестабільність емоційного стану і, як наслідок, коливання настрою, властиві кожному з нас.

Сьогодні, 21 липня, представники всіх знаків зодіаку відчують нестабільність емоційного стану, але три з них можуть особливо гостро відчувати перепади настрою.

Телець

Тельці — найврівноваженіший психологічно знак зодіаку, вивести їх із себе буває складно, а іноді й зовсім неможливо. Але сьогодні вони — як на зло! — будуть схильні до асоціальної нестабільності місячної доби, що позначиться на їхньому внутрішньому стані не найкращим чином.

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Близнята

У Близнят у будь-який день — сім п’ятниць на тиждень, але сьогодні за мінливістю вони в рази перевершать самих себе. Перепади настрою стануть настільки частими й різкими, що від них страждатимуть навіть вони самі, але оточенню точно слід триматися від них подалі.

Терези

Терези — найневизначеніший знак зодіаку в усьому, що стосується ухвалення важливих рішень, але їхні коливання з боку в бік не завжди збігаються з перепадами настрою. Сьогодні ж вони будуть посилювати та поглиблювати їхній моральний стан, що неодмінно позначиться на їхніх близьких.

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