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Три знаки зодіаку, які сьогодні можуть відчувати перепади настрою
Сьогоднішній день — час квантового стрибка, завдяки якому на новий рівень різко виходимо як ми самі, так і наше життя: кожна людина в цей час трансформується як зовні, так і внутрішньо.
Зворотним боком цього процесу є нестабільність емоційного стану і, як наслідок, коливання настрою, властиві кожному з нас.
Сьогодні, 21 липня, представники всіх знаків зодіаку відчують нестабільність емоційного стану, але три з них можуть особливо гостро відчувати перепади настрою.
Телець
Тельці — найврівноваженіший психологічно знак зодіаку, вивести їх із себе буває складно, а іноді й зовсім неможливо. Але сьогодні вони — як на зло! — будуть схильні до асоціальної нестабільності місячної доби, що позначиться на їхньому внутрішньому стані не найкращим чином.
Близнята
У Близнят у будь-який день — сім п’ятниць на тиждень, але сьогодні за мінливістю вони в рази перевершать самих себе. Перепади настрою стануть настільки частими й різкими, що від них страждатимуть навіть вони самі, але оточенню точно слід триматися від них подалі.
Терези
Терези — найневизначеніший знак зодіаку в усьому, що стосується ухвалення важливих рішень, але їхні коливання з боку в бік не завжди збігаються з перепадами настрою. Сьогодні ж вони будуть посилювати та поглиблювати їхній моральний стан, що неодмінно позначиться на їхніх близьких.
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