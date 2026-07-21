Астрологічний прогноз на 21 липня

Саламандра / © Credits

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Що планувати? Який одяг і прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На яку частину тіла слід звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого категорично не можна робити? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день, коли можна розпочинати ремонт будь-якого рівня складності, а якщо він припаде на відпустку — вирушати в подорож.

Символ дня: саламандра.

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Стихія дня: Земля, Вогонь.

Щасливе число дня: 8.

Щасливі кольори дня: червоний і чорний.

Щасливі камені дня: хризоліт, червоний граніт.

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За яку частину тіла відповідає: шлунок.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, можуть виявитися дуже небезпечними, тому не варто зволікати зі зверненням до лікаря.

Харчування дня: слід відмовитися від м’яса на користь зелені, овочів та фруктів.

Стрижка дня: один із найкращих днів для стрижки, тож можна сміливо вирушати до перукарні.

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Дачні роботи дня: слід утриматися від роботи на землі.

Магія та містика дня: ворожіння на картах Таро дасть відповідь на будь-яке запитання.

Сни дня: сни цієї ночі часто виявляються пророчими — варто звернути на них увагу.

Табу дня: під забороною — сидячий спосіб життя.

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Цитата дня: «Недосконалість — це краса, божевілля — це геніальність» (Мерилін Монро).

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