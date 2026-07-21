Захоплювалася Росією: до України прибула скандальна американська блогерка з оточення Трампа

Дональд Трамп та Лора Лумер / © Еспресо

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До України приїхала американська блогерка Лора Лумер, яка входить до оточення президента США Дональда Трампа.

Про свій візит вона повідомила у соцмережі X.

«Я не в Росії, тому що я не пропагандист», — підкреслила Лумер.

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Також блогерка оприлюднила відео, на якому зафіксовано її прибуття до України потягом.

«Я приїхала до України, щоб побачити країну на власні очі. Я спробую знайти докази пропаганди, якою мене годували, і якщо я їх не знайду, я повідомлю всіх, щоб вони також могли побачити світло», — заявила блогерка.

За словами Лумер, уже в перший день перебування в Україні вона побачила фотографії вбитих Росією священиків у Бучі, братську могилу з тілами вбитих християн, а також дізналася про масові вбивства мирних жителів після того, як Росія відправила до регіону війська з Чечні.

Раніше повідомлялося, що Лора Лумер закликала розслідувати раптову смерть сенатора Ліндсі Ґрема, припустивши, що причиною могло стати отруєння, до якого причетні Росія або Іран.

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Ми раніше інформували, що директорка Національної розвідки США Тулсі Габбард видала документи російського ГРУ про так звані біолабораторії в Україні як офіційні документи американських спецслужб.

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