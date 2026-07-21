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США розпочали нову серію ударів по Ірану
Удари спрямовані на подальше зниження військових спроможностей Ірану.
Центральне командування США (CENTCOM) заявило про початок нового раунду ударів по території Ірану.
Про це командування повідомило у соцмережі X.
«Сьогодні о 16:00 за східним часом сили США почали новий раунд ударів проти Ірану за наказом Головнокомандувача», — йдеться у повідомленні.
У CENTCOM зазначили, що удари спрямовані на подальше зниження військових спроможностей Ірану, які використовуються для атак на комерційні судна в Ормузькій протоці.
Раніше повідомлялося, що Вашингтон готується до ширшої операції в Ірані, попри застереження експертів щодо обмеженості ресурсів і запасів боєприпасів.
Ми раніше інформували, що посилення ударів США та Ірану в регіоні Перської затоки, обмеження постачання через Ормузьку протоку призвели до зростання світових цін на нафту.