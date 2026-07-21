США розпочали нову серію ударів по Ірану

Війна в Ірані / © Associated Press

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Центральне командування США (CENTCOM) заявило про початок нового раунду ударів по території Ірану.

Про це командування повідомило у соцмережі X.

«Сьогодні о 16:00 за східним часом сили США почали новий раунд ударів проти Ірану за наказом Головнокомандувача», — йдеться у повідомленні.

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У CENTCOM зазначили, що удари спрямовані на подальше зниження військових спроможностей Ірану, які використовуються для атак на комерційні судна в Ормузькій протоці.

Раніше повідомлялося, що Вашингтон готується до ширшої операції в Ірані, попри застереження експертів щодо обмеженості ресурсів і запасів боєприпасів.

Ми раніше інформували, що посилення ударів США та Ірану в регіоні Перської затоки, обмеження постачання через Ормузьку протоку призвели до зростання світових цін на нафту.

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