ЗМІ дізналися, хто може очолити ЗСУ замість Сирського

Олександр Сирський / © Олександр Сирський

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Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський найближчими днями може залишити свою посаду.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на власні джерела.

За інформацією співрозмовників видання, серед найбільш імовірних кандидатів на посаду головнокомандувача ЗСУ називають командувача Об’єднаних сил ЗСУ Михайла Драпатого.

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Водночас інше джерело Bloomberg стверджує, що остаточного рішення щодо кадрових змін наразі немає. За його словами, у списку можливих кандидатів перебувають 11 осіб.

Помічник президента України Дмитро Литвин відмовився коментувати інформацію про можливі кадрові перестановки. Водночас він зазначив журналістам, що звільнення Олександра Сирського найближчим часом є малоймовірним.

Раніше повідомлялося, що після появи чуток про можливі зміни у військовому керівництві Зеленський поспілкувався з ключовими командирами ЗСУ.

Ми раніше інформували, що в Офісі президента прокоментували чутки щодо можливих кадрових змін у військовому керівництві.

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