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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
17
Час на прочитання
1 хв

У червоній сукні та улюблених еспадрильях: королева Летиція обрала яскравий образ для прийому у палаці

Королівська родина прийняла збірну Іспанії з футболу у палаці Сарсуела після її перемоги на чемпіонаті світу 2026 року.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Королева Летиція

Королева Летиція / © Getty Images

Захід, що відбувся у палаці Сарсуела, був присвячений особистому привітанню корони тим, хто приніс Іспанії другий титул чемпіона світу з футболу. Перший національна збірна виборола 2010 року.

Королева Летиція, як і під час візиту до США, обрала червону сукню на захід від бренду Adolfo Dominguez. Вбрання було довжини міді, з короткими рукавами і поясом, а як завершальний штрих вона обрала лляні еспадрильї з ремінцями на щиколотці від Calzados Picón, підтвердивши свою прихильність до комфортного, літнього та елегантного стилю. Також Летиція у вухах мала сережки-кільця з рожевого золота з діамантами від Gold & Roses, волосся вона розпустила і зробила макіяж.

Королева Летиція / © Getty Images

Королева Летиція / © Getty Images

Її доньки - принцеса Леонор та інфанта Софія - одягли футболки збірної Іспанії з номером 26, що відсилає до року перемоги команди на чемпіонаті світу. Вони доповнили їх білими широкими штанями та комфортним взуттям.

Королева Летиція, інфанта Софія, принцеса Леонор / © Getty Images

Королева Летиція, інфанта Софія, принцеса Леонор / © Getty Images

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
17
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