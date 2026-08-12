Як вода впливає на артеріальний тиск: ви будете шоковані

Вода / © pexels.com

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Вода безпосередньо пов’язана з роботою серцево-судинної системи, тому недостатня кількість рідини може позначатися на артеріальному тиску.

Водночас, за словами експертів, вплив води на показники тиску не завжди однаковий, пише Eating Well. У певних ситуаціях він може навіть короткочасно підвищуватися.

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Що відбувається з тиском, коли організму не вистачає води

Кров значною мірою складається з води, тому при зневодненні зменшується її об’єм. Через це артеріальний тиск може падати.

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Організм намагається компенсувати такий стан: кровоносні судини звужуються, а натрій затримується, щоб повернути тиск до нормальних значень. За тривалого або регулярного зневоднення ця компенсаторна реакція може створювати додаткове навантаження на серцево-судинну систему та ускладнювати підтримання нормального тиску.

Натомість достатня кількість рідини допомагає організму зберігати нормальний об’єм крові та підтримувати кровообіг.

Чи може вода знизити артеріальний тиск

Якщо людина регулярно споживає недостатньо рідини, збільшення кількості води може допомогти стабілізувати артеріальний тиск.

Коли організм втрачає воду, у крові стає менше рідини та відносно більше натрію. У відповідь виділяється гормон вазопресин. Він сприяє утриманню води нирками, а також впливає на кровоносні судини, змушуючи їх звужуватися. Це може спричиняти підвищення тиску.

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Коли організм отримує достатньо води, потреба в такій компенсаторній реакції зменшується. Судини можуть залишатися більш розслабленими, що сприяє підтриманню нормального артеріального тиску.

Чи пов’язане споживання води з ризиком гіпертонії

Регулярне підтримання водного балансу може мати значення не лише для поточних показників тиску, а й для ризику розвитку гіпертонії.

За словами лікаря Джасінти Аняоку, у дослідженні, яке тривало дев’ять років, дорослі, які випивали щонайменше шість склянок простої води щодня, мали нижчий ризик розвитку гіпертонії порівняно з людьми, які випивали одну склянку або менше на день.

Водночас на появу високого тиску впливають і багато інших чинників, зокрема спадковість, харчування, рівень фізичної активності та спосіб життя.

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Деякі дослідження також показують, що люди з гіпертонією можуть бути менш гідратованими. Тривале збільшення споживання рідини, за словами дієтолога Патріції Колеси, може сприяти виведенню натрію з організму, що своєю чергою здатне впливати на артеріальний тиск.

Коли вода може тимчасово підвищити тиск

Вплив води не завжди означає зниження показників. У деяких випадках після її швидкого вживання тиск може на короткий час підвищитися.

Це може бути корисним для людей, у яких під час переходу з положення сидячи або лежачи у вертикальне виникає різке падіння тиску та запаморочення. Такий стан називається ортостатичною гіпотензією. Для нього характерне зниження систолічного тиску щонайменше на 20 мм рт. ст. або діастолічного на 10 мм рт. ст. протягом трьох хвилин після вставання.

У такій ситуації швидке вживання 300–500 мл води, тобто приблизно двох чашок, може допомогти підвищити тиск до необхідного рівня. Подібна короткочасна реакція може спостерігатися і в людей без проблем зі здоров’ям.

Пояснюють це двома механізмами. По-перше, вода збільшує об’єм крові, через що тиск усередині кровоносних судин може зрости. По-друге, швидке пиття активує симпатичну нервову систему — ту саму реакцію організму, яку пов’язують із режимом «бий або тікай». У результаті запускається низка процесів, зокрема звуження судин, що також здатне тимчасово підвищити артеріальний тиск.

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