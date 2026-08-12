Зеленський передав США пропозиції про мир: що Україна запропонувала американцям

Володимир Зеленський. / © Associated Press

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Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна передала США свої пропозиції щодо плану припинення війни з Росією. Водночас він припустив, що Москва може використати майбутні вибори як привід для оголошення нової хвилі мобілізації.

Про це глава держави заявив у своєму вечірньому відеозверненні, повідомляє Reuters.

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Зауважимо, що заява Зеленського прозвучала на тлі тривалого застою у мирних переговорах, які фактично зайшли до глухого кута після початку конфлікту з Іраном. Водночас у Києві і Москві припускають, що найближчим часом американські представники можуть відвідати обидві країни.

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«Ми передали наші пропозиції американській стороні. Сполучені Штати можуть допомогти зміцнити нашу оборону, перш за все за допомогою протиповітряної оборони, і чинити тиск на Росію, щоб її плани були іншими — готуватися до завершення війни, а не продовжувати її», — наголосив президент.

Окрім того, Зеленський заявив, що українська розвідка має докази підготовки РФ до нової хвилі мобілізації. За його словами, Москва може використати вересневі «псевдовибори» до Держдуми як привід для оголошення призову, щоб збільшити чисельність своїх військ.

«Вони готуються до мобілізації восени, одразу після імітації парламентських виборів. Після так званих виборів, він (Путін — Ред.) планує додаткову швидку мобілізацію кількох сотень тисяч росіян до кінця року, а також ще таку ж кількість наступного року», — наголосив український лідер.

За його словами, призов буде здійснюватися на додаток до набору персоналу шляхом укладання контрактів з військовослужбовцями.

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Нагадаємо, перед виборами Кремль пішов на відчайдушний крок. Верховний суд усунув опозиційну партію «Яблуко» від участі у виборах до Державної думи. Аналітики ISW вважають, що, ймовірно, таким рішенням російська влада намагається позбавити виборців можливості проголосувати за політичну силу з відкритою антивоєнною позицією.

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