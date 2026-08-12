Мобілізація жінок в Україні та заборона виїзду за кордон: кого з громадянок це торкнеться

В Україні обговорюють тему мобілізації жінок, але поки не на офіційному рівні. / © ТСН

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В Україні триває мобілізація, і в інформпросторі обговорюють петицію, що з’явилася на сайті Кабміну, автор якої пропонує мобілізовувати жінок, котрі не мають дітей.

На той час, коли петиція набрала 259 голосів з необхідних 25 тисяч, ТСН.ua підрахував, що з 259 підписантів більшість була чоловіки — тоді за неї проголосували 191 чоловік та 68 жінок.

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Водночас у соцмережах багато дописувачів під новинами про цю петицію цікавились тим, а за яких умов в Україні можлива мобілізація жінок.

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Як повідомив у коментарі для ТСН.ua військовий аналітик Іван Тимочко, відповідь на таке питання наступна: «Жінок можуть почати мобілізовувати тоді, коли у нас закінчаться чоловіки. Це якщо коротко казати. Якщо більш глибше — то коли у нас закінчаться чоловіки призовного віку — від 25 до 60, а потім від 18 до 60, якщо закінчаться ті, у кого є бронь і хто є «вічними студентами».

За його оцінками, чоловіків різних категорій — мільйони.

«Питання мобілізації жінок — більше політичне. Але цю тему треба обговорювати саме з метою роз’яснення суспільству: перш за все у нас триває мобілізація чоловіків. Далеко не всіх категорій. Але всі верстви населення незалежно від статі треба готовити, вчити максимально. Людина має мати навички поводження зі зброєю, як діяти у разі поранень, жінки та чоловіки мають знати, як діяти організовуватись у разі появи ДРГ. Тобто загальна навченість населення у нинішніх умовах має бути», — каже Іван Тимочко.

За його припущеннями, Росія і надалі буде діяти у війні проти України гібридно.

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«Зараз така війна, де акцент на інтелекті. У нас не така війна, коли вирішувала тільки фізична сила. Багато жінок служать в українській армії на абсолютно різних посадах та мають різні звання. Є жінки-штурмовики, є жінки-генерали. Жінки є в медичних підрозділах, є в десантних. Практика показала, що жінки, там, де вони займають посади, вони є ефективними», — каже Іван Тимочко.

Резюмуючи, він додав, що петицію про необхідність мобілізовувати жінок він особисто вважає спробою розхитати ситуацію в країні.

«Це одна з гібридних акцій. Просто зараз петиції (окремі петиції — Ред.) використовуються як маніпулятивний спосіб для розхитування суспільства. Петиції пишуть десятками. Пропонують, наприклад, вступити у взаємодію з іншопланетянами. Це я кажу без перебільшень», — уточнив Іван Тимочко.

Кому з жінок не дозволять виїхати за кордон у 2026 році

Нещодавні оновлення норм щодо правил виїзду не зачепили інші положення 57 постанови Кабміна, тому вільний перетин кордону досі дозволений далеко не всім громадянкам. Зокрема, існуючі пом’якшення не стосуються військовослужбовиць. Правила виїзду для них прописані в пункті 2.15, який залишився без змін, тому для українських захисниць діють такі ж суворі обмеження, як і для чоловіків із ЗСУ.

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Покинути межі країни вони можуть лише у службове відрядження, на лікування або у відпустку, і в кожному випадку обов’язково потрібен офіційний дозвіл від керівництва військової частини.

Обмеження на виїзд з України поширюються не лише на жінок, які проходять військову службу. Під час перевірки документів прикордонники обов’язково звіряють дані всіх громадян із базами правоохоронних органів. Жінка не зможе перетнути кордон, якщо стосовно неї діє відповідна судова заборона, що зазвичай трапляється у випадках перебування особи в розшуку або наявності підозри у скоєнні кримінального правопорушення.

Крім того, у перетині державного кордону відмовлять у разі наявності відкритих виконавчих проваджень щодо жінки. Обмеження на виїзд зазвичай накладають через значні борги зі сплати аліментів, заборгованість за комунальні послуги чи ухилення від виконання інших судових рішень. У таких ситуаціях прикордонна служба діє однаково щодо всіх громадян, тому виїхати з України не дозволять ні чоловікам, ні жінкам.

Четвертою групою жінок, які можуть зіткнутися з труднощами на кордоні, є власниці закордонних паспортів із закінченим терміном дії. Без чинного документа виїзд за межі країни є неможливим, тому в такій ситуації необхідно оформити новий паспорт через Державну міграційну службу або ЦНАП. Фахівці радять зайнятися цим питанням завчасно, оскільки прикордонники мають право відмовити у пропуску, навіть якщо до завершення дії документа залишається всього кілька місяців.

Нагадаємо, раніше повідомлялось про те, які професії підпадають і кого можуть забрати на фронт під час мобілізації жінок. Хто з жінок має стати на військовий облік.

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