Яке свято 11 серпня 2026 року / © ТСН

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11 серпня 2026 року — вівторок. 1629-й день війни в Україні.

Яке свято 11 серпня

11 серпня віряни святкують День пам’яті святого мученика і архидиякона Євпла / © pexels.com

11 серпня віряни святкують День пам’яті святого мученика і архидиякона Євпла. Євпл служив архидияконом у місті Катанія на острові Сицилія. Він проповідував християнство, носив із собою Євангеліє та відкрито читав його людям. За це його заарештували. Під час суду святий не зрікся своєї віри, незважаючи на катування. За переказами, навіть у стражданнях він продовжував прославляти Бога й закликав інших залишатися вірними Христу.

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11 серпня в Україні і світі святкують Всесвітній день сталевих барабанів / © pexels.com

11 серпня в Україні і світі святкують Всесвітній день сталевих барабанів. Сталевий барабан з’явився у 1930–1940-х роках. Його створили місцеві музиканти, які почали виготовляти інструменти з металевих нафтових бочок. Завдяки спеціальному куванню поверхні барабана кожна її ділянка видає окрему ноту, що дозволяє виконувати як народну, так і класичну, джазову чи сучасну музику.

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11 серпня Всесвітній день кінетичного піску / © pexels.com

Також 11 серпня Всесвітній день кінетичного піску. Це незвичайне свято присвячене одному з найпопулярніших матеріалів для творчості та сенсорних ігор, який однаково подобається і дітям, і дорослим. Свято започаткувала компанія Spin Master 2020 року, щоб популяризувати творчість, гру та розвиток дрібної моторики.

11 серпня День хіп-хопу / © pexels.com

А ще 11 серпня День хіп-хопу. Саме цього дня 1973 року в нью-йоркському районі Бронкс відбулася вечірка, яку вважають моментом народження культури хіп-хопу. Її організував DJ Kool Herc у будинку за адресою 1520 Sedgwick Avenue. Під час виступу він почав подовжувати інструментальні фрагменти пісень, перемикаючись між двома однаковими платівками. Цей прийом, відомий як breakbeat, дав змогу танцюристам довше виконувати свої рухи й став основою сучасного діджеїнгу.

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