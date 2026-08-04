Чому Палісу можуть відправити послом до США: Фесенко назвав справжню причину

Симпатія Трампа замість дипломатичного рангу: як генерал Паліса став головним кандидатом у посли США / © ТСН.ua

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Заступник голови Офісу президента Павло Паліса дійсно може зайняти посаду посла України в США через особисту прихильність Дональда Трампа.

Про це заявив український політолог Володимир Фесенко, передає «24 канал».

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На думку політолога, кандидатура Павла Паліси могла з’явитися саме через те, що на нього раніше звернув увагу Трамп і зробив комплімент.

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«У Трампа взагалі дуже гарна пам’ять на обличчя. Він запам’ятовує деяких людей, особливо в важливих для себе обставинах. Я про це чув від наших дипломатів, які ще знали Трампа у 1990-ті роки», — каже Фесенко.

За його словами, чутки, що колишня посол Ольга Стефанішина може піти з посади з особистих обставин, з’явилися ще два тижні тому. Фесенко стверджує, що Зеленський пропонував Юлію Свириденко на цю посаду, але вона відмовилась. Саме тому зараз розглядається кандидатура Паліси.

Призначення Паліси послом: які аргументи за і проти

Фесенко не виключає, що можуть з’явитися аргументи проти такого призначення, адже Паліса не є кадровим дипломатом.

Проте він нагадує, що Стефанішина також не була кадровим дипломатом, але працювала перед цим фактично на дипломатичній роботі на посаді віцепрем’єра з питань європейської інтеграції.

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«Так, Паліса — не кадровий дипломат, але він активний учасник переговорів із США. Тому Трамп його і запам’ятав. Він входив до складу практично усіх українських делегацій під час останніх зустрічей у США. Він в курсі переговорного процесу, і з цього погляду він — оптимальна кандидатура», — вважає політолог.

За інформацією Фесенка, ідея призначити очільником дипмісії саме військовослужбовця лунає безпосередньо з американського боку. Крім того, у США військовослужбовці мають високий авторитет серед конгресменів, політиків та громадськості.

Що відомо про Павла Палісу

Народився 1985 року в родині військовослужбовця, закінчив з відзнакою Львівський інститут Сухопутних військ (2007) та Командно-штабний інститут Національного університету оборони України (2019), а також пройшов навчання в Командно-штабному коледжі армії США (2022).

Має військове звання бригадного генерала, лицар ордена Богдана Хмельницького (має всі три ступені цієї нагороди).

Командував 93-ю окремою механізованою бригадою «Холодний Яр», яка брала участь у боях за Бахмут.

Обіймає посаду заступника керівника Офісу Президента України та є постійним учасником ключових міжнародних перемовин із партнерами із США.

Павло Паліса відомий за позивним «Хантер», а його брат — Дмитро Паліса з позивним «Рубін» — є одним з наймолодших комбатів ЗСУ.

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Нагадаємо, що під час переговорів з Володимиром Зеленським на саміті НАТО в Анкарі 8 липня Трамп несподівано висловив особливу прихильність до Павла Паліси.

«Ось один з моїх найулюбленіших солдатів. Він робить чудову роботу. Великий герой», — сказав президент США, вказуючи на Палісу.

Під час перемовин 28 липня у Білому домі між Володимиром Зеленським і Дональдом Трампом Паліса отримав подарунок від президента США.

Вчора, 3 серпня, у ЗМІ з’явилася інформація, що Павло Паліса може стати новим послом України у США.

3 серпня президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Ольги Стефанішиної з посади надзвичайного і повноважного посла України у Сполучених Штатах.

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