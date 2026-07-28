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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
486
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«Великий герой» з команди Зеленського сказав, з чим вийшов після зустрічі з Трампом

Заступник керівника Офісу президента Павло Паліса заявив про «великий оптимізм» після перемовин Володимира Зеленського та Дональда Трампа.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
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Паліса прокоментував зустріч Зеленського і Трампа

Паліса прокоментував зустріч Зеленського і Трампа / © Офіс президента України

Зустріч президентів України та США у Білому домі залишила позитивні враження у членів української делегації. Заступник керівника Офісу президента Павло Паліса заявив про «великий оптимізм» за підсумками перемовин у Вашингтоні і розповів про особистий подарунок.

Про це він написав в Telegram.

Як виявилося, Паліса колекціонує коїни, і отримав коїн Дональда Трампа до своєї колекції.

«З Овального кабінету вийшов не лише з найбільшим коїном у своїй колекції, а і з великим оптимізмом, за результатами зустрічі президентів Володимира Зеленського та Дональда Трампа», — написав Паліса.

Свій допис член української делегації завершив латинськими військовими гаслами: «Scuta premite! Nunquam retrorsum!» («Тримайте щити! Ніколи назад!»), підкреслюючи бойовий настрій та непохитність позиції України на міжнародній арені.

Нагадаємо, що під час переговорів з Володимиром Зеленським на саміті НАТО в Анкарі 8 липня Трамп несподівано висловив особливу прихильність до Павла Паліси.

«Ось один з моїх найулюбленіших солдатів. Він робить чудову роботу. Великий герой», — сказав президент США, вказуючи на Палісу.

Нагадаємо, президент Зеленський розкрив перші деталі зустрічі з Трампом.

У США також підбили підсумки зустрічі Трампа із Зеленським в Овальному кабінеті.

У FT розкрили, чому зустріч Зеленського з Трампом називають найважливішою для України.

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Дата публікації
Кількість переглядів
486
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