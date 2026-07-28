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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
1329
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Про що домовилися щодо переговорів: Буданов про деталі зустрічі Зеленського та Трампа

Буданов розповів, як Україна та США планують закінчити російську війну.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
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Переговори Зеленського і Трампа у Білому домі

Переговори Зеленського і Трампа у Білому домі / © Телеграм-канал Кирила Буданова

Керівник Офісу президента України Кирило Буданов розповів деталі переговорів у Білому домі між Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом.

Про це Буданов написав у Телеграм.

Також у складі української делегації на переговорах були присутні секретар РНБО Рустем Умєров, глава МЗС Андрій Сибіга, заступник голови ОП Павло Паліса і пані посол в США Ольга Стефанішина.

За словами Буданова, сторони провели «змістовну розмову щодо дипломатичних і безпекових кроків, необхідних для наближення справедливого миру».

«Разом з американськими партнерами маємо чітке розуміння необхідності якнайшвидшого та справедливого закінчення війни», — сказав він.

Крім того, американська та українська сторони домовилися про інтенсифікацію перемовного процесу на всіх рівнях.

Зустріч Зеленського з Трампом — останні новини

Нагадаємо, Володимир Зеленський сьогодні, 28 липня, прибув із візитом до Вашингтона. Головними фокусами поїздки стали закрита зустріч із американським лідером Дональдом Трампом та участь у церемонії прощання з сенатором Ліндсі Гремом.

Згодом президент Зеленський розкрив перші деталі зустрічі з Трампом.

У США також підбили підсумки зустрічі Трампа із Зеленським в Овальному кабінеті.

У FT розкрили, чому зустріч Зеленського з Трампом називають найважливішою для України.

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Дата публікації
Кількість переглядів
1329
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