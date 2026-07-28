- Дата публікації
-
- Категорія
- Політика
- Кількість переглядів
- 1329
- Час на прочитання
- 1 хв
Про що домовилися щодо переговорів: Буданов про деталі зустрічі Зеленського та Трампа
Буданов розповів, як Україна та США планують закінчити російську війну.
Керівник Офісу президента України Кирило Буданов розповів деталі переговорів у Білому домі між Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом.
Про це Буданов написав у Телеграм.
Також у складі української делегації на переговорах були присутні секретар РНБО Рустем Умєров, глава МЗС Андрій Сибіга, заступник голови ОП Павло Паліса і пані посол в США Ольга Стефанішина.
За словами Буданова, сторони провели «змістовну розмову щодо дипломатичних і безпекових кроків, необхідних для наближення справедливого миру».
«Разом з американськими партнерами маємо чітке розуміння необхідності якнайшвидшого та справедливого закінчення війни», — сказав він.
Крім того, американська та українська сторони домовилися про інтенсифікацію перемовного процесу на всіх рівнях.
Зустріч Зеленського з Трампом — останні новини
Нагадаємо, Володимир Зеленський сьогодні, 28 липня, прибув із візитом до Вашингтона. Головними фокусами поїздки стали закрита зустріч із американським лідером Дональдом Трампом та участь у церемонії прощання з сенатором Ліндсі Гремом.
Згодом президент Зеленський розкрив перші деталі зустрічі з Трампом.
У США також підбили підсумки зустрічі Трампа із Зеленським в Овальному кабінеті.
У FT розкрили, чому зустріч Зеленського з Трампом називають найважливішою для України.