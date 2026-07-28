Зеленський прибув до США на зустріч із Трампом: що ще у планах президента (оновлено)

Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

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Президент України Володимир Зеленський 28 липня прибув із візитом до Вашингтона. Головними фокусами поїздки стануть закрита зустріч із американським лідером Дональдом Трампом та участь у церемонії прощання з сенатором Ліндсі Гремом.

Про це глава держави написав у своєму телеграм-каналі.

Зеленський вже прибув до США з одноденним візитом.

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О 16:30 за київським часом глава держави проведе закриту зустріч із президентом США в Овальному кабінеті. Основними питаннями переговорів стануть оборонна співпраця, можливість запуску виробництва ракет для систем Patriot в Україні, а також законопроєкт Грема-Блюменталя, який передбачає посилення санкцій проти Росії та держав, що купують її енергоносії.

Крім того, Зеленський долучиться до церемонії прощання із Гремом, який був одним із найактивніших і послідовних прихильників України в американському Сенаті.

Свій візит український лідер завершить зустріччю з конгресменами, які беруть участь у роботі над санкційним законопроєктом.

«Вже у Сполучених Штатах Америки. У графіку — зустрічі з Президентом Трампом, його командою і тими, хто може підтримати наш захист. Пріоритет номер один — це антибалістика та стратегічна співпраця з Америкою. Мир повинен стати ближче«, — повідомив Зеленський у Мережі.

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Президент заявив, що українська сторона обов’язково вшанує пам’ять Грема від імені всієї держави. За його словами, разом з усіма учасниками церемонії у Вашингтоні Україна згадає внесок конгресмена у зміцнення безпеки та свободи в Євроатлантичному регіоні й інших частинах світу.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що 28 липня у Білому домі Трамп проведе окремі зустрічі з Зеленським та прем’єром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу. За дангими CNN, головною темою переговорів із українським президентом стане мирний процес щодо завершення війни з Росією, оскільки в адміністрації США вважають на часі покласти край цьому конфлікту.

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