Загубили трудову книжку: адвокатка пояснила, як не втратити пенсію

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Втрата трудової книжки через війну, пожежу або окупацію не означає, що людина втратить право на пенсію. Якщо в електронному реєстрі немає даних про роботу до 2004 року, підтвердити трудовий стаж все одно можливо.

Про це розповіла адвокатка, керівниця юридичної компанії Prima Leader Group Діна Дрижакова.

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Після 1 січня 2004 року страховий стаж визначають за даними персоніфікованого обліку Пенсійного фонду. За періоди роботи до цієї дати головним документом залишається трудова книжка. Якщо вона втрачена або містить помилки, стаж можуть підтвердити інші документи.

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До них належать:

архівні довідки;

виписки з наказів;

особові рахунки;

довідки про заробітну плату;

письмові трудові договори;

посвідчення та інші документи, що підтверджують роботу.

Окремо для підприємств, які розташовані на тимчасово окупованих територіях, можуть використовуватися відомості з реєстру застрахованих осіб для підтвердження окремих періодів роботи.

Коли можуть допомогти свідки

Якщо документів немає, підтвердити стаж можуть свідки.

Однак закон висуває кілька обов’язкових вимог:

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свідків має бути щонайменше двоє;

вони повинні працювати разом із заявником на одному підприємстві або в одній системі;

кожен із них має надати документи, які підтверджують його власну роботу в той самий період.

Саме ці документи є ключовою умовою для підтвердження стажу.

За словами адвокатки, Пенсійний фонд у більшості випадків не приймає нотаріально посвідчені письмові свідчення людей, які перебувають за межами України.

За чинною процедурою свідок повинен особисто з’явитися до сервісного центру ПФУ в Україні з паспортом і документами про власну трудову діяльність.

Якщо це неможливо, питання можна вирішувати через суд. У такому разі свідок має право дати показання дистанційно або подати належним чином засвідчену заяву, яку суд оцінюватиме разом з іншими доказами.

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Які документи можуть замінити трудову книжку

Юристка наголошує, що пошук свідків не завжди є найкращим варіантом.

Часто достатньо письмових доказів, які можна знайти в державних або місцевих архівах.

Крім архівних довідок, підтвердити стаж можуть:

профспілкові квитки з відмітками про сплату внесків;

виписки з розрахункових книжок;

характеристики;

перепустки;

письмові трудові договори;

накази про прийняття на роботу чи звільнення.

Що робити, якщо ПФУ відмовив

Адвокатка рекомендує спочатку звернутися до Пенсійного фонду із заявою та всіма наявними документами. Якщо ПФУ відмовить у зарахуванні стажу, варто отримати письмове рішення, після чого його можна оскаржити в окружному адміністративному суді.

За словами юристки, судова практика свідчить, що втрата документів через окупацію або бойові дії сама по собі не повинна позбавляти людину права на пенсійне забезпечення.

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