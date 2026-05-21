Пенсія не буде призначена без офіційно підтверджених доходів та документів

Залежно від віку та тривалості стажу українці можуть отримувати пенсію за віком. Однак іноді бувають випадки, коли в оформленні щомісячної виплати відмовляють. Зараз для виходу на пенсію в 60 років потрібно мати щонайменше 33 роки страхового стажу.

Про це повідомляє ПФУ.

Для іншого віку мінімуми такі:

у 63 роки потрібно мати щонайменше — 23 роки страхового стажу

у 65 років мінімум — 15 років страхового стажу

«Якщо людина, якій виповнилося 60 років 2026 року, матиме менш як 33 років страхового стажу, вона матиме право на призначення пенсії після досягнення віку 63 років 2029 року за наявності не менше 25 років страхового стажу», — уточнили у ПФУ.

Коли можуть відмовити в призначенні пенсії за віком

Найчастіше відмовляють або відбуваються затримки в призначенні через:

недостатній страховий стаж

непідтверджений стаж (відсутні або неповні записи, відсутні архівні підтвердження)

помилки у документах (розбіжності у ПІБ, датах тощо)

неповний пакет документів

недостовірні відомості

Пенсії в Україні — останні новини

В Україні дехто з пенсіонерів має обов’язково пройти процедуру фізичної ідентифікації, щоб продовжувати отримувати пенсійні виплати. Пенсіонерам, які виїхали з тимчасово окупованих територій і проживають на підконтрольній Україні території, від січня цього року року виплата пенсії здійснюється за умови надання повідомлення про неотримання пенсійного забезпечення від держави-агресорки РФ.

Наразі триває поступове посилення вимог до страхового стажу для виходу на пенсію. Саме тому частині громадян доведеться працювати довше, бо без необхідної кількості офіційно відпрацьованих років отримати пенсійні виплати у 60 років не вийде.

