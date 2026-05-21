- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
- Кількість переглядів
- 220
- Час на прочитання
- 1 хв
Втрати Росії станом на 21 травня: Генштаб оновив дані
Протягом доби окупанти втратили понад 1700 безпілотників різних типів.
Станом на 21 травня 2026-го ЗСУ знищили 1 352 980 солдатів Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 910 військових. Дані уточнюються.
Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати Росії:
особового складу – близько 1 352 980 (+910) осіб
танків – 11 943 (+0) од.
бойових броньованих машин – 24 591 (+5) од.
артилерійських систем – 42 454 (+54) од.
РСЗВ – 1 797 (+2) од.
засоби ППО – 1 389 (+1) од.
літаків – 436 (+0) од.
гелікоптерів – 353 (+0) од.
наземних робототехнічних комплексів – 1 436 (+4) од.
БПЛА оперативно–тактичного рівня – 302 787 (+1 715) од.
крилаті ракети – 4 632 (+0) од.
кораблі / катери – 33 (+0) од.
підводні човни – 2 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни – 98 070 (+202) од.
спеціальна техніка – 4 207 (+1) од.
Як повідомлялося, на Оріхівському напрямку росіяни на фронті на смерть потруїлися алкоголем. За інформацією ГУР, яку вдалося дізнатися з перехоплень ворожих розмов, у лавах 166-го окремого мотострілецького полку 19-ї мотострілецької дивізії 58-ї армії