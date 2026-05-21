ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
220
Час на прочитання
1 хв

Втрати Росії станом на 21 травня: Генштаб оновив дані

Протягом доби окупанти втратили понад 1700 безпілотників різних типів.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Коментарі
Втрати Росії у війні.

Втрати Росії у війні. / © Associated Press

Станом на 21 травня 2026-го ЗСУ знищили 1 352 980 солдатів Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 910 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати Росії:

  • особового складу – близько 1 352 980 (+910) осіб

  • танків – 11 943 (+0) од.

  • бойових броньованих машин – 24 591 (+5) од.

  • артилерійських систем – 42 454 (+54) од.

  • РСЗВ – 1 797 (+2) од.

  • засоби ППО – 1 389 (+1) од.

  • літаків – 436 (+0) од.

  • гелікоптерів – 353 (+0) од.

  • наземних робототехнічних комплексів – 1 436 (+4) од.

  • БПЛА оперативно–тактичного рівня – 302 787 (+1 715) од.

  • крилаті ракети – 4 632 (+0) од.

  • кораблі / катери – 33 (+0) од.

  • підводні човни – 2 (+0) од.

  • автомобільна техніка та автоцистерни – 98 070 (+202) од.

  • спеціальна техніка – 4 207 (+1) од.

Як повідомлялося,  на Оріхівському напрямку росіяни на фронті на смерть потруїлися алкоголем. За інформацією ГУР, яку вдалося дізнатися з перехоплень ворожих розмов, у лавах 166-го окремого мотострілецького полку 19-ї мотострілецької дивізії 58-ї армії

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
220
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie