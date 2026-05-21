Тимчасовий захист у Польщі: що варто знати українським біженцям про нові правила та як не втратити статус

Польща подовжила термін дії тимчасового захисту для українських біженців до 4 березня 2027 року. Це рішення дає українцям ще майже рік юридичної визначеності, проте після зазначеної дати для подальшого проживання в країні доведеться оформлювати інші дозвільні документи, такі як карта побиту, або легалізуватися через працевлаштування чи навчання.

Про це пише In Poland.

Наразі громадяни України, які мають статус тимчасового захисту (UKR), користуються правом на вільне проживання та офіційне працевлаштування в Польщі без необхідності отримувати будь-які додаткові папери. Проте урядовці попереджають, що після завершення дії цього спеціального режиму статус не буде оновлено автоматично.

Головним інструментом для подальшого легального перебування в країні стане отримання посвідки на тимчасове або постійне проживання, тобто карти побиту. Щоб успішно пройти цю процедуру, українцям знадобиться офіційне підтвердження мети перебування, якою може виступати легальна робота, відкриття власної справи, здобуття освіти або ж сімейні обставини.

Хто може вратити статус UKR

Водночас уряд Польщі також посилив вимоги до збереження статусу UKR. Згідно з офіційними роз’ясненнями, його можуть втратити особи, які:

виїхали з Польщі більш ніж на 30 днів;

отримали інший тип дозволу на проживання;

оформили тимчасовий захист в іншій країні ЄС.

Також польська влада встановила чіткий дедлайн для тих громадян України, які під час оформлення номера PESEL UKR не мали при собі закордонного паспорта. Вони зобов’язані підтвердити свою особу за допомогою офіційного документа до 31 серпня 2026 року, оскільки в іншому разі їхній статус тимчасового захисту буде скасовано.

Ці кроки відповідають загальній стратегії Європейської комісії, яка раніше закликала держави-члени ЄС сприяти українцям у переході на довгострокові форми проживання. Для тривалої легалізації європейські інституції рекомендують використовувати стандартні інструменти, зокрема оформлення робочих дозволів, отримання студентських віз та інших видів посвідок на проживання.

